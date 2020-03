Bekmambetov z powodu koronawirusa nakręci swój wertykalny film zdalnie

Timur Bekmambetov uwielbia eksperymentować z materią filmową, o czym najlepiej świadczą jego ostatnie produkcje łączące świat kina i nowych technologii, Unfriended: Dark Web oraz Searching. Nowe dzieło rosyjskiego reżysera również będzie niezwykłe – i nie tylko dlatego, że film V2. Escape from Hell zostanie przystosowany do wyświetlania w pionie. Bekmambetov nie chce bowiem przerywać prac nad swoim kolejnym dziełem z powodu epidemii, dlatego wdroży metodykę pracy zdalnej.

Aby ograniczyć liczbę osób uczestniczących w realizacji materiału, zespół komunikuje się ze sobą przy wykorzystaniu platformy Microsoft Team. Z kolei na potrzeby realizacji sceny bitwy powietrznej wynajęto petersburskie studio Lenfilm, które przygotowano do funkcjonowania w nietypowych warunkach. Główny aktor, Pavel Priluchny, wciela się w pilota, a jego sceną jest hybrydowy model kokpitu.

Bekmambetov zdecydował się na dość ekstrawagancki krok. Wokół aktora umieścił ekrany, a cała sekwencja bitewna jest rozgrywana w grze War Thunder. Co więcej Priluchny nie tylko obserwuje materiały z tej gry, on jest jej częścią i mierzy się z żywymi przeciwnikami. Po zakończeniu zdjęć w symulatorze materiał zostanie poddany obróbce graficznej.

V2. Escape From Hell będzie pierwszym filmem o II Wojnie Światowej nakręconym z myślą o Generacji Z. Chcemy opowiedzieć tę historię używając nowoczesnych i wysoce zaawansowanych środków technicznych. Kręcenie w grze komputerowej doda projektowi rozrywkowego charakteru i w pełni zanurzy widza w tym, co dzieje się na ekranie – w doświadczeniu, które współcześni gracze mogą przeżywać w rosyjskich grach komputerowych o wysokim poziomie realizmu i przywiązaniu do detali – powiedział Bekmambetov dziennikarzom Deadline.

V2. Escape From Hell. Film zostanie bowiem zrealizowany w taki sposób, aby można było oglądać go zarówno w poziomie, jak i w pionie, za pośrednictwem smartfonów. Według wstępnych założeń trafi do dystrybucji w przyszłym roku.