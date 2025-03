fot. Prime Video

Zbliżający się 3. sezon Koła czasu zaadaptuje wydarzenia z czwartego tomu cyklu książek pt. Wschodzący cień Roberta Jordana. Cały cykl składa się z 14 opasłych tomów, z czego trzy ostatnie napisał Brandon Sanderson na podstawie notatek autora. Ze względu na obszerność lektury fani zastanawiają się ile książek zaadaptuje serial od Prime Video.

Jak długo potrwa serial Koło czasu?

W ostatnim wywiadzie dla SFX Magazine showrunner serialu Rafe Judkins poruszył ten problem.

Widzę wersje serialu, które mają sześć lub siedem sezonów, ale tym, co czyni ten cykl świetnym, to długość. To jeden z powodów, dla których ludzie go czytają i w tym sensie jest jedyny w swoim rodzaju. Ale zawsze jestem realistą. Jestem pewien, że wszyscy będą zadowoleni, jeśli powiedzą: "Och, czy możesz po prostu zrobić satysfakcjonujące zakończenie 4. sezonu, ponieważ nie robimy już tak długich seriali".

Twórca zdaje sobie sprawę, że może nie udać się zaadaptować wszystkich tomów.

Prawda jest taka, że ​​ten materiał nie nadaje się do tego. Moim zadaniem jest zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby doprowadzić go do końca i dać wam zakończenie Jordana, ponieważ jest tak mocne. Naprawdę dobrze się to sprawdza. Jeśli nam się nie uda, moim zadaniem jest upewnić się, że opowiadamy świetną historię do tego momentu.

Koło czasu - premiera 3. sezonu 13 marca na Prime Video.

Koło czasu - zdjęcia i plakaty z 3. sezonu

Koło czasu – sezon 3 – plakat

Koło czasu - fabuła 3. sezonu

W nadchodzącym sezonie po pokonaniu Ishamaela, jednego z najpotężniejszych Przeklętych, Rand ponownie łączy siły ze swoimi przyjaciółmi w mieście Falme i zostaje oficjalnie uznany za Smoka Odrodzonego. Jednak w 3. sezonie zagrożenia dla Światłości rosną: Biała Wieża jest podzielona, stowarzyszenie Czarne Ajah działa bez przeszkód, starzy wrogowie powracają do Dwóch Rzek, a pozostali Przeklęci ścigają Smoka… w tym Lanfear, której relacja z Randem okaże się kluczową dla obojga przy wyborze między Światłością a Ciemnością. Gdy więzi z jego przeszłością zaczynają się rozpadać, a skażona moc staje się coraz silniejsza, Rand staje się niemal nie do poznania dla swoich najbliższych sojuszników, Moiraine i Egwene. Te potężne kobiety, które na początku serii poznaliśmy jako nauczycielkę i uczennicę, teraz muszą połączyć siły, aby zapobiec zwróceniu się Smoka ku Ciemności... bez względu na cenę. [opis Prime Video]