Belfer 3 - obejrzyj Wszystkie kryminalne tropy. Rozmowy o zbrodni promują serial

Zanim Belfer 3 pojawi się na ekranach 8 września, fani kryminałów mogą obejrzeć rozmowy w programie Wszystkie kryminalne tropy. Prowadzącym rozmowy jest Karol Paciorek, ceniony twórca internetowego kanału Imponderabilia. Do udziału zaproszono trzech gości. Można te rozmowy obejrzeć za darmo w serwisie CANAL+ online.

Wszystkie kryminalne tropy - szczegóły

Gośćmi Karola Paciorka są Justyna Mazur-Kudelska (autorka podcastów kryminalnych pod tytułem Piąte: Nie Zabijaj), Kajetan Kusina (autor bloga Kusi na Kulturę) oraz Renata z Worka Kości (podcasterka opowiadająca o śmierci i makabrycznych zbrodniach, a w swoich nagraniach Zbrodnie bez cenzury wprowadza słuchaczy w świat kryminologii.

- To, co jest dla mnie istotne w produkcjach kryminalnych to dobrze odwzorowana rzeczywistość. Że młodzież nie mówi <> w szkole czy nie pije soku. W BELFRZE podoba mi się, że występują tam postaci, które używają wiarygodnego języka, przekleństw i mają swoje problemy. To było momentem przełomowym dla polskich seriali - mówi Justyna Mazur.

Talk show Wszystkie kryminalne tropy to ponad 30 minut rozmowy, które zostały przeprowadzone w klimacie nawiązującym do przesłuchań z seriali kryminalnych. Z wywiadów dowiemy się, kiedy nastąpił lokalny przełom popularności tego gatunku, czy zbrodnia doskonała istnieje, czym musi charakteryzować się fabularna historia kryminalna, aby zatrzymała naszą uwagę, jak zmieniały się na przestrzeni lat realia polskich produkcji tego gatunku, czy rodzimym serialom ze zbrodnią w tle jest bliżej do tych amerykańskich czy skandynawskich, a także co przyniesie nam nowy sezon popularnego Belfra i jakie jego elementy zaskoczyły naszych gości.

- Serial kryminalny satysfakcjonuje mnie, jeśli dostanę dobrą zagadkę kryminalną, która mnie trzyma przez każdy kolejny odcinek. W pierwszym sezonie Belfra bardzo podobało mi się to, że ciągle mylono tropy. Już witaliśmy się z gąską i okazywało się, że to znowu nie ten trop. Uwielbiam, jak w ten sposób paruje mi mózg, bo podobnie jak główny bohater chcę odkryć prawdę - dodaje Renata z Worka Kości.

A tak komentuje Kajetan Kusina:

-Tak jak w poprzednich sezonach Belfer był przybyszem w zewnątrz, tak w nowych odcinkach wraca on do środowiska, w którym dorastał. I ten powrót do miasteczka z dzieciństwa i trudnych kontaktów z ojcem sprawia, że on też staje się bardziej nerwowy. Bardzo ciekawy jest ten wątek społeczności, którą główny bohater niby zna, ale wszystko tam zmieniło się na tyle, że jest on tak naprawdę obcy we własnym otoczeniu. To podbija stawkę odkrywania tajemnicy.

