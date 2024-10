Nazwa bestii z kosmosu w Venom 3: Ostatni taniec potwierdzona. Grafika z logiem pająka

Fot. Materiały prasowe

Venom 3: Ostatni taniec już za lekko ponad dwa tygodnie pojawi się w kinach. To zwieńczenie przygód Eddiego Brocka i jego towarzysza z kosmosu. W produkcji pojawi się Knull, złoczyńca znany z komiksów. Jedna z teorii głosi, że będzie on próbował odebrać symbiont postaci granej przez Toma Hardy'ego. Do tego użyje bestii, które zwą się Xenophage. Nowy plakat produkcji oficjalnie potwierdza, że tak właśnie będą się nazywać kosmiczne potwory, które staną naprzeciw antybohatera.

SonyPicturesKR opublikowało też w serwisie X obraz z okazji Dnia Hangeul, który przedstawia Venoma namalowanego południowokoreańską techniką malarską. Co ciekawe - bohater ma na sobie białe, charakterystyczne logo pająka znane z komiksów, którego brakowało w dotychczasowych dwóch filmach. Nie wiadomo, czy oznacza to, że Venom nabędzie też takowe w nadchodzącej produkcji. Nowy plakat i malunek znajdziecie w galerii poniżej:

Venom 3: Ostatni taniec

Venom 3: Ostatni taniec - fabuła, premiera, obsada

Eddie oraz Venom muszą uciekać. Polują na nich złe siły z obydwu światów, z którymi są związani. Gdy wrogowie są coraz bliżej, duet zostaje zmuszony do podjęcia druzgocącej decyzji, która zakończy ich wspólny ostatni taniec.

W głównego bohatera wcielił się ponownie Tom Hardy. W obsadzie znaleźli się również Chiwetela Ejiofora, Juno Temple, Peggy Lu, Alannę Ubach, Stephena Grahama i Rhysa Ifansa. Reżyserką jest Kelly Marcel, która również napisała scenariusz.

Venom 3: Ostatni taniec - premiera w Polsce oraz na świecie odbędzie się 25 października 2024 roku.

