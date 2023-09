Bez litości 4 jest możliwe? Reżyser stawia jeden warunek

fot. materiały prasowe

Seria Bez litości powstaje mniej więcej do 4 lata. Bez litości 3 było zapowiadane jako finał tej historii. Końcówka filmu sugeruje zamknięcie, ale czy na pewno jest to ostateczne? Antoine Fuqua w jednym z wywiadów bynajmniej nie zamyka się na ewentualny powrót.

Bez litości 4 postanie?

- Wierzę, że to koniec. Razem tak o tym rozmawialiśmy, ale jednocześnie nigdy nie wiadomo. Denzel jest w formie. Trenuje każdego dnia. Jeśli teraz byś go zobaczył, zdziwiłbyś się. Jest kilka kilogramów lżejszy niż przy pierwszym Bez litości. Jest bardzo zdrowy. To więc zależy od niego. Jeśli chciałby zrobić kolejną część, ja też byłbym do tego skłonny. Jednocześnie jednak tego nie widzę, ale kto wie?

Przypomnijmy, że Bez litości to jedyny film, który sprawił, że Denzel Washington podjął decyzję, by zagrać w sequelu. Przeważnie unikał ról w kontynuacjach.

Bez litości 3 jest wyświetlany na ekranach kin. Film zbiera najlepsze recenzje w całej serii i notuje dobre wyniki box office na poziomie 68,3 mln dolarów przy budżecie 70 mln dolarów po weekendzie otwarcia.