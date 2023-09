Box Office: Barbie bije Super Mario, Oppenheimer Strażników Galaktyki 3. Bez litości 3 z dobrym startem

Sony Pictures/Warner Bros./Universal

Jak informowaliśmy Was już kilkanaście godzin temu, Barbie została najbardziej dochodowym filmem 2023 roku w skali globalnej, bijąc dotychczasowy rekord ustanowiony przez Super Mario Bros. Film. W miniony weekend produkcja Grety Gerwig do swojego wcześniejszego stanu posiadania w 7. tygodniu obecności w box office dorzuciła 10,63 mln USD na rynku północnoamerykańskim (2. miejsce w zestawieniu weekendowym) i 13,2 mln USD zebranych z 75 innych państw. Na jej koncie w chwili obecnej znajduje się 1,381 mld USD (609,5 mln USD z USA i Kanady oraz 771,5 mln USD z pozostałych krajów). To 15. najlepszy wynik wszech czasów - Barbie na tym polu niebawem przypuści atak na plasujący się bezpośrednio przed nią Avengers: Czas Ultrona (1,405 mld USD).

Chiny kochają Oppenheimera

Znakomite wyniki wciąż uzyskuje również Oppenheimer. Choć w ostatni weekend w USA i Kanadzie uplasował się on dopiero na 5. miejscu (5,52 mln USD), dzieło Christophera Nolana nieustannie święci prawdziwe triumfy na rynkach międzynarodowych, zbierając na nich w zeszłym tygodniu 49,7 mln USD. Aż 30,3 mln USD z tej kwoty pochodzi z Chin, w których 5 dni temu Oppenheimer dopiero zadebiutował - to najlepsze tegoroczne otwarcie hollywoodzkich produkcji w Państwie Środka. Film w skali globalnej wygenerował już wpływy rzędu blisko 853 mln USD (310,3 mln USD z rynku północnoamerykańskiego i 542,7 mln USD z innych państw), awansując do TOP3 tegorocznego zestawienia i spychając Strażników Galaktyki 3 (845,5 mln USD z całego świata) na 4. miejsce. Warto też odnotować, że Oppenheimer pokonał Incepcję (825,8 mln USD) i stał się 3. najbardziej dochodowym filmem Nolana w karierze.

Denzel Washington jeńców nie bierze

Królem przedłużonego w USA przez dzisiejsze Święto Pracy weekendu okazał się jednak debiutant, Bez litości 3: Ostatni rozdział. Według ostatnich projekcji ma on wystartować z 42 mln USD z USA i Kanady oraz 26,1 mln USD z innych krajów; sam globalny rezultat otwarcia bez uwzględnienia poniedziałku (60,6 mln USD) to rekord w obrębie całej franczyzy.

Na rynku północnoamerykańskim na najniższym stopniu podium uplasował się Blue Beetle (7,23 mln USD; 101,9 mln USD w skali globalnej łącznie), który pokonał Gran Turismo (6,55 mln USD; jak do tej pory 80,9 mln USD z całego świata).

Box Office - powrót do normalności?

Serwis Deadline zauważa, że ogólne wpływy w północnoamerykańskim box office w sezonie letnim po raz pierwszy od wybuchu pandemii koronawirusa przekroczyły granicę 4 mld USD; dla porównania - jeszcze w 2019 roku było to 4,34 mld USD.

Najbardziej dochodowe filmy 2023 roku w skali globalnej (stan na 3.09)

