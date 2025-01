Mesjasz Diuny będzie kręcony w Budapeszcie. Kiedy rozpoczną się zdjęcia?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Diuna nigdy nie miała się tak dobrze, jak w ostatnich latach, a to wszystko zasługa świetnych, kinowych adaptacji w reżyserii Denisa Villeneuve'a. Kanadyjskiemu reżyserowi udało się zaadaptować materiał, który przez wiele lat był nazywany niemożliwym do zrealizowania na wielkim ekranie, a próby poprzednich śmiałków tylko to udowadniały. On jednak dokonał niemożliwego, a Diuna jest obecnie fenomenem nie tylko wśród zatwardziałych fanów literatury science-fiction, ale też zwykłych widzów.

Wszyscy czekają na pierwsze doniesienia na temat zwieńczenia trylogii, którym ma być Mesjasz Diuny. Będzie to ostatnia produkcja wyreżyserowana przez Denisa Villeneuve'a, choć może nie ostatni film z samego świata stworzonego przez Franka Herberta.

Jak informuje The Budapest Reporter, Mesjasz Diuny ma rozpocząć zdjęcia w Budapeszcie na Węgrzech we wrześniu 2025 roku. Premiera ma się za to odbyć w grudniu 2026 roku. Warto mieć na uwadze, że te daty nie zostały potwierdzone, więc należy to traktować jako plotkę.

