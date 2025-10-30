Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Biały Lotos - w jakim kraju odbędą się zdjęcia do 4. sezonu?

Emily może i ucieka z Paryża, ale ekipa Białego Lotosu zmierza w jego stronę, jeśli wierzyć nowym doniesieniom Variety.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Biały Lotos 
hbo
Biały Lotos foto. materiały prasowe
Reklama

HBO nie odnowiło współpracy z siecią hoteli Four Seasons, więc poszukuje teraz innych luksusowych miejsc, w których można by nakręcić kolejny sezon hitu Biały Lotos. Ponoć ma na oku Le Lutetia i Ritz. Teraz jednak Variety było w stanie potwierdzić ważną informację, dotyczącą lokalizacji zdjęć i zawężającą grono możliwych obiektów.

Biały Lotos - w jakim kraju odbędą się zdjęcia do 4. sezonu?

Choć HBO jeszcze oficjalnie nie potwierdziło, że 4. sezon będzie rozgrywał się we Francji, to źródła Variety potwierdzają, że rzeczywiście ekipa filmowa przeniesie się do tego kraju. Co więcej, serwis streamingowy rozgląda się za luksusowymi obiektami w dwóch ikonicznych lokalizacjach – w Paryżu i na Lazurowym Wybrzeżu.

Przypominamy, że ostatnie trzy sezony Białego Lotosu odbywały się w różnych hotelach z sieci Four Seasons – ekipa filmowa odwiedziła w ten sposób Hawaje, Sycylię i ostatnio Tajlandię. HBO jednak nie odnowiło z nimi umowy. Jak wspomnieliśmy, ponoć serwis streamingowy rozważa nawiązanie współpracy z  Le Lutetia albo Ritz. Na razie jednak to tylko doniesienia. 

Swoją drogą, choć HBO nadal nie chce oficjalnie potwierdzić, że akcja przeniesie się do Francji, Parker Posey i Jason Isaacs  nie mają już z tym problemu, o czym pisaliśmy tutaj: Biały Lotos - nowe informacje na temat 4. sezonu. Do jakiego kraju pojedziemy?

Źródło: Variety

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Biały Lotos 
hbo
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 The Bear
-

Jeremy Allen White o roli syna Hutta Jabby. Słowa reżysera filmu zaskakują fanów

2 HBO Max
-

Koniec HBO Max w obecnej formie? Potencjalny nabywca wykorzysta AI do zwiększenia liczby filmów?

3 Układ jak w DCU
-
Plotka

Czy przyszłość DCU i Jamesa Gunna jest zagrożona? Chodzi o możliwe przejęcie przez Paramount

4 3. Walkiria, władca Nowego Asgardu (Tessa Thompson) - potwierdzona. Z pewnością to będzie ciekawe wcielenie bohaterki, która nie tylko została królem, ale będzie miała także całkiem nowy kostium, a także moce.
-

Tessa Thompson o graniu Walkirii w MCU. Z którą postacią chciałaby mieć crossover?

5 West Side Story - Steven Spielberg
-

John Williams znów stworzy muzykę do nowego filmu Spielberga. Historyczna rocznica!

6 Czarnoksiężnik z Oz Dorotka Judy Garland
-

Wicked 2 - czy zobaczymy twarz Dorotki? Reżyser odpowiada

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e05

Chicago Fire

s27e07

Miasteczko South Park

s11e05

Chicago Med

s13e05

Chicago PD

s04e04

Wiedźmin

s04e08

Wiedźmin

s04e02

Wiedźmin

s04e05

Wiedźmin
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Clémence Poésy
Clémence Poésy

ur. 1982, kończy 43 lat

Fiona Dourif
Fiona Dourif

ur. 1981, kończy 44 lat

Maria Thayer
Maria Thayer

ur. 1975, kończy 50 lat

Nia Long
Nia Long

ur. 1970, kończy 55 lat

Michael Beach
Michael Beach

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV