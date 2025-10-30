foto. materiały prasowe

HBO nie odnowiło współpracy z siecią hoteli Four Seasons, więc poszukuje teraz innych luksusowych miejsc, w których można by nakręcić kolejny sezon hitu Biały Lotos. Ponoć ma na oku Le Lutetia i Ritz. Teraz jednak Variety było w stanie potwierdzić ważną informację, dotyczącą lokalizacji zdjęć i zawężającą grono możliwych obiektów.

Biały Lotos - w jakim kraju odbędą się zdjęcia do 4. sezonu?

Choć HBO jeszcze oficjalnie nie potwierdziło, że 4. sezon będzie rozgrywał się we Francji, to źródła Variety potwierdzają, że rzeczywiście ekipa filmowa przeniesie się do tego kraju. Co więcej, serwis streamingowy rozgląda się za luksusowymi obiektami w dwóch ikonicznych lokalizacjach – w Paryżu i na Lazurowym Wybrzeżu.

Przypominamy, że ostatnie trzy sezony Białego Lotosu odbywały się w różnych hotelach z sieci Four Seasons – ekipa filmowa odwiedziła w ten sposób Hawaje, Sycylię i ostatnio Tajlandię. HBO jednak nie odnowiło z nimi umowy. Jak wspomnieliśmy, ponoć serwis streamingowy rozważa nawiązanie współpracy z Le Lutetia albo Ritz. Na razie jednak to tylko doniesienia.

