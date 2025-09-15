Biały Lotos - nowe informacje na temat 4. sezonu. Do jakiego kraju pojedziemy?
Parker Posey i Jason Isaacs potwierdzili, gdzie będzie rozgrywać się akcja 4. sezonu serialu Biały Lotos, choć HBO nadal nie chce tego zrobić.
Parker Posey znalazła czas, by porozmawiać z portalem E! podczas tegorocznych Emmy. W trakcie wywiadu aktorka potwierdziła, że akcja 4. sezon serialu Biały Lotos będzie rozgrywać się na południu Francji. Jednak sama nie wie, czy jej bohaterka powróci.
Aktorka zażartowała jednak, że nawet nieżyjąca już postać Tanyi McQuoid, grana przez Jennifer Coolidge, może wrócić w jakiejś scenie halucynacji:
Już wcześniej Jason Isaacs potwierdził, że tym razem przeniesiemy się do Francji. Jednak również nie był w stanie powiedzieć, czy jego postać wróci. Co ciekawe, samo HBO odmówiło komentarza na temat tego, gdzie będzie rozgrywać się akcja 4. sezonu serialu.
Dajcie znać, czy czekacie na powrót Białego Lotosu. Czekamy na Wasze komentarze!
Źródło: Variety
