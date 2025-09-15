Biały Lotos - nowe informacje na temat 4. sezonu. Do jakiego kraju pojedziemy?

fot. Max

Parker Posey znalazła czas, by porozmawiać z portalem E! podczas tegorocznych Emmy. W trakcie wywiadu aktorka potwierdziła, że akcja 4. sezon serialu Biały Lotos będzie rozgrywać się na południu Francji. Jednak sama nie wie, czy jej bohaterka powróci.

Mike jest teraz na południu Francji. Tam będzie rozgrywać się akcja 4. sezonu – zdradziła Parker Posey. – Nie mam pojęcia, czy w nim wystąpię.

Aktorka zażartowała jednak, że nawet nieżyjąca już postać Tanyi McQuoid, grana przez Jennifer Coolidge, może wrócić w jakiejś scenie halucynacji:

Kiedy jesteś na szczycie góry — ludzie mogą mieć halucynacje. Myślę, że Coolidge może wrócić, w zależności od miejsca, na przykład gdzieś w Alpach — powiedziała.

Już wcześniej Jason Isaacs potwierdził, że tym razem przeniesiemy się do Francji. Jednak również nie był w stanie powiedzieć, czy jego postać wróci. Co ciekawe, samo HBO odmówiło komentarza na temat tego, gdzie będzie rozgrywać się akcja 4. sezonu serialu.

