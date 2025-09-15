placeholder
Reklama
placeholder

Biały Lotos - nowe informacje na temat 4. sezonu. Do jakiego kraju pojedziemy?

Parker Posey i Jason Isaacs potwierdzili, gdzie będzie rozgrywać się akcja 4. sezonu serialu Biały Lotos, choć HBO nadal nie chce tego zrobić.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Biały Lotos 
hbo
Biały Lotos fot. Max
Reklama

Parker Posey znalazła czas, by porozmawiać z portalem E! podczas tegorocznych Emmy. W trakcie wywiadu aktorka potwierdziła, że akcja 4. sezon serialu Biały Lotos będzie rozgrywać się na południu Francji. Jednak sama nie wie, czy jej bohaterka powróci. 

Mike jest teraz na południu Francji. Tam będzie rozgrywać się akcja 4. sezonu – zdradziła Parker Posey. – Nie mam pojęcia, czy w nim wystąpię.

Aktorka zażartowała jednak, że nawet nieżyjąca już postać Tanyi McQuoid, grana przez Jennifer Coolidge, może wrócić w jakiejś scenie halucynacji:

Kiedy jesteś na szczycie góry — ludzie mogą mieć halucynacje. Myślę, że Coolidge może wrócić, w zależności od miejsca, na przykład gdzieś w Alpach — powiedziała.

Już wcześniej Jason Isaacs potwierdził, że tym razem przeniesiemy się do Francji. Jednak również nie był w stanie powiedzieć, czy jego postać wróci. Co ciekawe, samo HBO odmówiło komentarza na temat tego, gdzie będzie rozgrywać się akcja 4. sezonu serialu. 

Dajcie znać, czy czekacie na powrót Białego Lotosu. Czekamy na Wasze komentarze!

Źródło: Variety

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Biały Lotos 
hbo
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,0

2021
Biały lotos
Oglądaj TERAZ Biały lotos Komedia

Najnowsze

1 Święto Kina
-

Święto Kina już za moment - wszystkie filmy za 14 zł!

2 Skyler White (Breaking Bad) - została przedstawiona jako złośliwa i niewierna żona. W rzeczywistości jednak była zatroskaną kobietą, która starała się chronić swoją rodzinę.
-

Anna Gunn powraca jako Skyler White. Reklama pełna easter eggów do Breaking Bad

3 Nightwing
-

Dwóch aktorów jest chętnych na rolę Nightwinga. Jednego znacie ze starego DCEU!

4 Świat Dysku
-

Nowe wydania Świata Dysku przyspieszają

5 Fire Emblem: Fortune's Weave
-

Fire Emblem: Fortune’s Weave nową odsłoną popularnej serii. W zwiastunie pojawia się znajoma postać

6 Amiibo - Super Mario Galaxy
-

Znamy ceny figurek Amiibo z nadchodzących gier na Nintendo Switch. Tak drogo jeszcze nie było

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e177

Moda na sukces

s03e02

s42e231

Ridiculousness

s42e232

Ridiculousness

s42e233

Ridiculousness

s42e234

Ridiculousness

s38e171

Zatoka serc

s42e06
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

LEGO Voyagers

15

wrz

Gra

LEGO Voyagers
Mass Effect: Gra Planszowa

17

wrz

Gra

Mass Effect: Gra Planszowa
Dying Light: The Beast

18

wrz

Gra

Dying Light: The Beast
Mort

18

wrz

Książka

Mort
Ten sam dzień z tobą

18

wrz

Film

Ten sam dzień z tobą
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Tommy Lee Jones
Tommy Lee Jones

ur. 1946, kończy 79 lat

Marisa Ramirez
Marisa Ramirez

ur. 1977, kończy 48 lat

John Bradley
John Bradley

ur. 1988, kończy 37 lat

Chelsea Staub
Chelsea Staub

ur. 1988, kończy 37 lat

Paweł Pawlikowski
Paweł Pawlikowski

ur. 1957, kończy 68 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

9

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

10

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 2. odcinek? WYNIKI z 12.09

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV