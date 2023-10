Biedne istoty - nowy zwiastun filmu, który zdobył w Wenecji Złotego Lwa

Zadebiutował nowy zwiastun filmu Biedne istoty, najnowszego dzieła Yorgosa Lanthimosa - to właśnie ta produkcja na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Wenecji zdobyła Złotego Lwa. W oficjalnym opisie dystrybutora czytamy:

To niesamowita opowieść o ewolucji Belli Baxter (), młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera (). Pod jego opieką Bella chętnie uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia. W poszukiwaniu nowych doznań wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty w towarzystwie sprytnego i rozpustnego prawnika, Duncana Wedderburna (). Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność.