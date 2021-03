Big Shot - zwiastun serialu Disney+. John Stamos jako wybuchowy trener koszykówki

fot. Disney+

Big Shot skupia się na Marvynie Kornie, wybuchowym trenerze koszykówki w college'u, który zostaje z niego wyrzucony. Następnie wraca do sportu jako nauczyciel i trener w elitarnej prywatnej szkole dla dziewcząt (the Westbrook School for Girls), gdzie dostaje szansę na odkupienie.

Gwiazdą 10-odcinkowego serialu Disney+ jest John Stamos. W komediodramacie występują również Yvette Nicole Brown, Jessalyn Gilsig, Tish Custodio, Monique A. Green, Tiana Le i Sophia Mitri Schloss. Za Big Shot odpowiadają David E. Kelley oraz Dean Lorey. Producentem wykonawczym jest Brad Garrett. Bill D'Elia stoi za kamerą pierwszego epizodu. Odcinki będą trwały około godziny.

Big Shot - zwiastun

Przypomnijmy, że prace na planie Big Shot były kilka razy wstrzymywane ze względu na wykrycie zakażeń chorobą COVID-19, m.in. w lutym 2021 roku zawieszono produkcję na 10 dni. Serial kręcono w Los Angeles. Produkcją zajęło się ABC Studios.

Big Shot - premiera serialu 16 kwietnia na platformie Disney+, która jeszcze nie jest dostępna w Polsce.