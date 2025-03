Bill Murray staje w obronie Johna Belushiego. "Zginął w bardzo niefortunny sposób, ale..."

fot. Quibi // Roku

Bill Murray to obecnie jedna z ikon Hollywood. Początki były jednak trudne. Kiedy w 1974 roku trafił do Nowego Jorku, niewiele osób o nim wiedziało. Jego talent zauważył jednak John Belushi, popularny aktor komediowy z USA. Za jego sprawą Murray dołączył najpierw do The National Lampoon Radio Hour, a później też uczestniczył w 2. sezonie kultowego Saturday Night Live (wtedy znanego po prostu jako Saturday Night). W 1984 roku kariera Murraya wybuchła z powodu roli w Pogromcach duchów, ale ta oryginalnie była napisana właśnie dla Belushiego. Ten niestety zmarł dwa lata wcześniej. Za przyczynę podano przedawkowanie kokainy i heroiny.

Bill Murray staje w obronie Johna Belushiego

W 1984 roku ukazała się książka biograficzna autorstwa Boba Woodwarda, która na tapet brała Belushiego. Po wielu dekadach Bill Murray postanowił stanąć w obronie swojego przyjaciela i mentora.

Nie mogę tego znieść. Możesz mieć dwa źródła i tak dalej, ale te, które miał dla swojej książki były tak odległe Belushiemu, że to [co napisał] było okrutne. Belushi sprawił, że ludzie mogli mieć karierę. Ja też mu to zawdzięczam. Jest wiele osób, które spało na kanapie u niego. Było wiele osób, które mogło za darmo u niego mieszkać do momentu znalezienia dla siebie miejsca w Nowym Jorku. Znów ja się do nich zaliczam. Zginął w bardzo niefortunny sposób, ale i tak był najlepszym aktorem teatralnym jakiego widziałem.

Co ciekawe, Murraya zaproszono do współpracy nad książką. Odmówił tego jednak, bo już wtedy "coś mu śmierdziało."

Nie chciałem mieć z tym nic wspólnego. Ta książka poszła w dokładnie tym kierunku, który przewidywałem, a nawet w gorszym.