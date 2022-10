Bill Murray - co zdarzyło się na planie Łatwego szmalu? Geena Davis: "powinnam wtedy wyjść"

Fot. Materiały prasowe

Geena Davis w książce Dying of Politeness napisała o złych doświadczeniach z planu Łatwego szmalu z 1990 roku. Występowała w filmie u boku Billa Murraya, który także współreżyserował produkcję. To właśnie jego zachowanie miałoby być niewłaściwe. Chodzi o przesłuchanie do roli Phyllis Potter, a także to, jak traktował aktorkę w trakcie samego kręcenia produkcji.

Artystka wypowiedziała się dla The Times, a Dying of Politeness zadebiutuje 11 października.

Bill Murray - co zdarzyło się na planie Łatwego szmalu?

The Times podsumowało to w ten sposób, że aktorka została mu przedstawiona w apartamencie hotelowym, w którym Bill Murray powitał ją z urządzeniem nazywanym The Thumper, służącym do masażu. Nalegał, by użyć go na niej, mimo jej odmowy.

Później, w trakcie kręcenia Łatwego Szmalu, Bill Murray szedł za nią do przyczepy, by nakrzyczeć za spóźnienie, choć czekała na swoją garderobę, i robił to dalej, gdy biegła na plan, a nawet gdy znalazła się na miejscu - przed całą obsadą, ekipą i gapiami z ulicy - wciąż nie przestawał wrzeszczeć.

Geena Davis o niewłaściwym zachowaniu Billa Murraya

Jak powiedziała Geena Davis:

To był złe. Sposób, w jaki zachowywał się przy naszym pierwszym spotkaniu... powinnam wtedy wyjść albo jakoś się obronić, ale wtedy nie dostałabym tej roli. Mogłam uniknąć takiego traktowania z jego strony, gdybym wiedziała jak zareagować, albo co robić podczas przesłuchania. Ale, wiesz, tak bardzo unikałam w tamtych czasach konfrontacji, że tego nie zrobiłam.

Dziennikarz The Times zwrócił uwagę, że wydaje się winić za to, jak zachował się wobec niej Bill Murray, na co Geena Davis odpowiedziała, że weźmie sobie te słowa do serca. Bo choć nie nie sensu w rozdrapywaniu starych ran, to ona ciągle to robiła. Na końcu artystka zgodziła się z dziennikarzem, że to nie była jej wina.

Portal Deadline poprosił przedstawicieli Billa Murraya o komentarz w sprawie. Na dzień 11 października go nie udzielono - jeśli się pojawi, artykuł zostanie zaktualizowany.