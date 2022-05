Bill Murray komentuje skargę na planie Being Mortal. Został oskarżony o niewłaściwie zachowanie

fot. Quibi // Roku

W kwietniu 2022 pisaliśmy o tym, że produkcja filmu Being Mortal od Searchlight została zawieszona. Według portalu Deadline decyzja miała mieć związek ze skargą na Billa Murraya za niewłaściwe zachowanie. Aktor po raz pierwszy skomentował sytuację. Podczas Berkshire Hathaway Annual Shareholders Meeting w rozmowie z CNBC opowiedział o tym, jak kontrowersje związane ze sprawą na niego wpłynęły.

Jego zdaniem wystąpiła różnica opinii pomiędzy nim a kobietą planie.

Bill Murray komentuje skargę na planie Being Mortal

Zrobiłem coś i myślałem, że to zabawne, ale nie zostało odebrane w ten sposób. Firma i studio filmowe chciały postąpić właściwie i zbadać sprawę, więc wstrzymali produkcję. Teraz rozmawiamy i próbujemy dojść do porozumienia. Oboje jesteśmy profesjonalistami. Lubimy nawzajem swoją twórczość. Myślę, że lubimy siebie, i jeśli nie można się dogadać i sobie zaufać, to nie ma sensu w kontynuowaniu współpracy ani robieniu razem filmu.

Bill Murray - jak kontrowersja na niego wpłynęła?

Aktor przyznał, że odkąd produkcja została wstrzymana, nie robi za wiele poza myśleniem o tym, co się wydarzyło. Dużo go to nauczyło. Zauważył, że świat zmienił się, odkąd był małym dzieckiem. To co uważał wtedy za zabawne, niekoniecznie teraz musi takie być. To dla niego ważne, by rozgryźć jak czasy się zmieniły.

Nie rozumie jak mógł coś tak błędnie zinterpretować i próbuje wyciągnąć wnioski z całej sytuacji. Byłby najszczęśliwszy, gdyby wrócili do pracy, nad którą spędzili już tyle czasu.