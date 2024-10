Billie Eilish zagra w superbohaterskiej franczyzie? Plotka mówi o dużej roli w MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Billie Eilish – znana piosenkarka, która może pochwalić się między innymi dwoma Oscarami i dziewięcioma nagrodami Grammy – ma już za sobą swój debiut aktorski. Zagrała tajemniczą liderkę sekty w serialu Rój od Prime Video. Wiele osób chwaliło jej występ. Artystka później kilka razy wspominała, że chciałaby nadal rozwijać tę ścieżkę kariery.

Billie Eilish w MCU?

Teraz znany insider Daniel Richtman aka DanielRPK donosi, że Marvel Studios chciałoby zatrudnić ją do "dużej roli w MCU". Nie zdradził jednak, w kogo miałaby się wcielić. Sama Billie Eilish w jednym z wywiadów powiedziała jednak, że następnym razem chciałaby udać się w jeszcze mroczniejsze klimaty. Jest więc szansa, że przychylnie spojrzałaby na rolę złoczyńcy. Co myślicie?

Niektórzy fani spekulują, że Billie Eilish mogłaby dostać rolę mutantki Rogue, skoro to kwestia czasu, nim X-Meni na dobre zadomowią się w MCU. Ta informacja nie pochodzi jednak od znanego insidera, więc warto spojrzeć na nią z jeszcze większym przymrużeniem oka niż na plotkę, jakoby Marvel Studios interesowało się piosenkarką.

Jako ciekawostkę warto dodać, że piosenka You Should See Me in a Crown autorstwa Billie Eilish pojawiła się w finale piątego odcinka To zawsze Agatha.

Chcielibyście zobaczyć Billie Eilish w MCU? Dajcie znać. Czekamy na wasze komentarze!

