Bracia Russo skrócili scenę z debiutu Toma Hollanda w MCU. Robert Downey Jr. zainterweniował

Tom Holland zadebiutował w roli Spider-Mana w MCU w filmie Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów (2016). W podcaście Rich Roll aktor powiedział, że jest bardzo wdzięczny Robertowi Downeyowi Jr. za wsparcie podczas kręcenia pierwszych scen na planie.

Tom Holland o interwencji Roberta Downeya Jr. na planie filmu

Aktor wrócił myślami do przesłuchania do roli. Jego scena była długa, a dialog był rozciągnięty na 8 stron. Dodał, że zwykle na przesłuchaniach ma do dyspozycji 2 strony. Jednak podczas pierwszego dnia zdjęć okazało się, że jego scena została znacznie skrócona w porównaniu do przesłuchania - miała około półtorej do dwóch stron.

Zaczęliśmy kręcić scenę, a Downey wtrącił się i powiedział: "Gdzie podziała się cała kwestia chłopaka?". A bracia Russo powiedzieli: "No cóż, to 140-stronicowy scenariusz. Nie możemy poświęcić na to zbyt wiele czasu". A Downey był tym, który powiedział: "Nie, nie, nie, będziecie chcieli poświęcić na to trochę czasu. Nakręćmy całość z przesłuchania. Zawsze możecie to wyciąć, ale chcielibyście to mieć". I wykorzystali wszystko. Więc właśnie to mu zawdzięczam.

Następnie dodał, odnosząc się do postaci Milesa Moralesa, który jeszcze nie zadebiutował w aktorskiej produkcji. Mogłoby się tak stać w czwartej części przygód Spider-Mana, nad którą aktor obecnie pracuje.

Myślę, że to naprawdę fajne i chciałbym kiedyś to zrobić. Gdybym miał szczęście w jakiś sposób wprowadzić Milesa Moralesa do mojego uniwersum Spider-Mana i do MCU, chciałbym zrobić dla młodego dzieciaka to, co Downey zrobił dla mnie.

Aktor przyznał, że mają już pomysł i szkic scenariusza, który wymaga jeszcze dopracowania. Według Hollanda ten film wzbudzi szacunek fanów, a on sam jest nim podekscytowany.

