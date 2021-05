Biomutant na dłuzszych materiałach z rozgrywką. Kreator postaci, eksploracja i walka

THQ Nordic

Na Biomutant trzeba było czekać naprawdę długo. Pierwszy zwiastun tej produkcji pokazano w 2017 roku, a później premierę kilkukrotnie przekładano. Wszystko wskazuje jednak na to, że oczekiwanie to dobiega już powoli końca i w debiutancką produkcję studia Experiment 101 zagramy już w tym miesiącu. Zanim to się stanie możemy zaś zapoznać się z nowym, dłuższym materiałem z rozgrywki, który opublikowano na kanale serwisu Game Informer.

Gameplay trwa ponad 10 minut i pozwala zapoznać się między innymi ze zróżnicowanymi lokacjami oraz systemem walki. Szczególnie ten drugi element robi dobre wrażenie, bo gracze mają do wyboru wiele możliwości: od broni białej, poprzez palną, a na specjalnych zdolnościach kończąc.

Redaktorzy Game Informer w drugim wideo pokazali też całkiem rozbudowany kreator postaci. Gracze będą mieli wpływ nie tylko na wygląd bohatera, ale też jego klasę postaci, statystyki czy odporności.

Biomutant zadebiutuje 25 maja na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.