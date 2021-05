Elden Ring - co z premierą nowej gry From Software? Raport dla inwestorów może być wskazówką

fot. From Software

Elden Ring to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat i zupełnie nie przeszkadza w tym fakt, że do tej pory zobaczyliśmy zaledwie jeden tajemniczy teaser, który nie zdradził w zasadzie niczego. Miłośnicy twórczości japońskiego studia From Software niecierpliwie wyczekują jakichkolwiek informacji na temat tego projektu. Tych trzeba doszukiwać się gdzieś między wierszami - np. w raporcie finansowym Kadokawa Corporation, spółki-matki From Software, który od kilku dni jest źródłem gorących, branżowych plotek i analiz.

W raporcie finansowym znalazł się dwie potencjalnie interesujące wzmianki, na których podstawie można wysnuć pewne wnioski. Po pierwsze wspomniano, że Elden Ring to największa do tej pory gra From Software (a przez to też prawdopodobnie też najbardziej wymagająca dla zespołu deweloperów), a po drugie poinformowano o opóźnieniu pewnych gier przez COVID-19. Warto jednak mieć na uwadze, że pod Kadokawa Corporation znajduje się kilkadziesiąt firm, więc trudno powiedzieć czy w gronie tych opóźnionych premier uwzględniono też nowe dzieło From Software.

fot. Kadokawa Corporation

Niektórzy uważają też, że za przesunięciem Elden Ring na okres po kwietniu 2022 roku ma przemawiać fakt, że Kadokawa przewiduje mniejsze przychody w obecnym roku fiskalnym i wynika to właśnie z nieobecności tak dużego, wyczekiwanego tytułu. Warto jednak wziąć pod uwagę, że mowa tu o ogromnej korporacji, w której gry są tylko niewielką częścią całego biznesu (a konkretnie stanowią 7% przychodów, o czym informuje serwis Tweaktown). Nie można też wykluczyć, że przedstawiciele Kadokawa Corporation celowo nie uwzględnili tej produkcji, bo zwyczajnie nie są jeszcze pewni co do jej daty premiery.

https://twitter.com/ZhugeEX/status/1388978028915695620

Na ten moment wiadomo więc tyle, że... nic nie wiadomo. Fanom From Software nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na oficjalne zapowiedzi.