BioShock coraz bliżej. Reżyser i scenarzysta filmu ogłoszeni

fot. 2K Games

Netflix oficjalnie ogłosił pierwsze szczegóły filmu BioShock, nad którym prace trwają od jakiegoś czasu. Za kamerą ma stanąć Francis Lawrence, znany z reżyserii serii Igrzyska śmierci. Niedawno stworzył dla Netflixa film fantasy Kraina snów. Zajmie się on BioShockiem jak skończy prace na planie superprodukcji Ballada ptaków i węży. Natomiast za scenariusz odpowiada Michael Green, który zdobył uznanie współtworzeniem filmu Logan: Wolverine. Aktywnie pracuje nad tekstem, więc ma go skończyć, gdy Lawrence zakończy prace na planie prequela Igrzysk śmierci. Wówczas będzie mógł od razu przejść do preprodukcji adaptacji gry.

Za produkcję odpowiadają Take Two Interactive i 2K. Oni od początku poszukiwali reżysera i scenarzystę z najwyższej półki Hollywood, chcąc zapewnić sobie jakość na najlepszym poziomie. Producentami są Roy Lee, Cameron MacConomy i Strauss Zelnick.

Akcja gry osadzona jest w dystopijnym świecie, łącząc science fiction i horror, koncentrując się na społecznych i egzystencjalnych zagadnieniach, wnosząc wiele świeżości do growego medium. Na razie szczegóły wizji na adaptację nie są znane.