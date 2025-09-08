Reklama
Bitwa samurajów – zwiastun serialu Netflixa. Brutalna gra, inna niż Squid Game

Bitwa samurajów to nowy japoński serial Netflixa, który - podobnie jak słynne koreańskie Squid Game - prezentuje grę na śmierć i życie. W niej jednak biorą udział samurajowie, którzy muszą walczyć o przetrwanie i o wielką nagrodę finansową.
Adam Siennica
netflix 
zwiastun
Bitwa samurajów fot. Netflix
Bitwa samurajów to sześcioodcinkowy japoński serial Netflixa, który ma zaskoczyć widzów rozmachem i świetnymi walkami wojowników. Junichi Okada gra główną rolę i jest choreografem walk samurajów; stawia w nich na dynamikę i realizm, bez nadużywania efektów specjalnych.

Bitwa samurajów – zwiastun

Twórcy zapowiadają rozmach wizualny. Widziana w zwiastunie walka w świątyni, w której uczestniczą dziesiątki samurajów, była kręcona przez wiele dni, a według Variety wymagało to obsady i ekipy liczącej prawie 1000 osób.

Bitwa samurajów – opis fabuły

Pod koniec XIX wieku, w okresie Meiji, 292 wojowników - wśród których jest Shujiro Saga (Junichi Okada) - zbiera się nocą w świątyni Tenryuji w Kioto. Przybyli tam, zwabieni możliwością wygrania olbrzymich pieniędzy. Każdy otrzymuje drewnianą tabliczkę i dołącza do brutalnej rozgrywki, w trakcie której trzeba odebrać tabliczki pozostałym, a na koniec dostać się do Tokio, by odebrać nagrodę. Świątynię przepełnia żądza mordu. Na dany sygnał wojownicy rzucają się do krwawej walki o przetrwanie.

Serial jest oparty na serii książek Ikusagami autorstwa Imamury Shogo. Reżyserami są Fujii Michihito, Yamaguchi Kento oraz Yamamoto Toru.

Bitwa samurajów - premiera w Netflixie odbędzie się 13 listopada 2025 roku.

Źródło: Variety.com

Adam Siennica
netflix 
zwiastun
Co o tym sądzisz?
