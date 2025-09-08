Bitwa samurajów – zwiastun serialu Netflixa. Brutalna gra, inna niż Squid Game
Bitwa samurajów to nowy japoński serial Netflixa, który - podobnie jak słynne koreańskie Squid Game - prezentuje grę na śmierć i życie. W niej jednak biorą udział samurajowie, którzy muszą walczyć o przetrwanie i o wielką nagrodę finansową.
Bitwa samurajów to sześcioodcinkowy japoński serial Netflixa, który ma zaskoczyć widzów rozmachem i świetnymi walkami wojowników. Junichi Okada gra główną rolę i jest choreografem walk samurajów; stawia w nich na dynamikę i realizm, bez nadużywania efektów specjalnych.
Bitwa samurajów – zwiastun
Twórcy zapowiadają rozmach wizualny. Widziana w zwiastunie walka w świątyni, w której uczestniczą dziesiątki samurajów, była kręcona przez wiele dni, a według Variety wymagało to obsady i ekipy liczącej prawie 1000 osób.
Bitwa samurajów – opis fabuły
Pod koniec XIX wieku, w okresie Meiji, 292 wojowników - wśród których jest Shujiro Saga (Junichi Okada) - zbiera się nocą w świątyni Tenryuji w Kioto. Przybyli tam, zwabieni możliwością wygrania olbrzymich pieniędzy. Każdy otrzymuje drewnianą tabliczkę i dołącza do brutalnej rozgrywki, w trakcie której trzeba odebrać tabliczki pozostałym, a na koniec dostać się do Tokio, by odebrać nagrodę. Świątynię przepełnia żądza mordu. Na dany sygnał wojownicy rzucają się do krwawej walki o przetrwanie.
Serial jest oparty na serii książek Ikusagami autorstwa Imamury Shogo. Reżyserami są Fujii Michihito, Yamaguchi Kento oraz Yamamoto Toru.
Bitwa samurajów - premiera w Netflixie odbędzie się 13 listopada 2025 roku.
Źródło: Variety.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
09
wrz
Tajemnica tajemnic
10
wrz
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
11
wrz
Babilon
12
wrz
Borderlands 4
12
wrz
Zombicide. Biała śmierć
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 2002, kończy 23 lat
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 1990, kończy 35 lat