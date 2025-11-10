Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Joker pojawi się w nowej animacji DC Studios? Zdjęcia zza kulis zdają się to sugerować

Dynamic Duo to pod wieloma względami wyjątkowy projekt zapowiedziany jakiś czas temu, który zadebiutować ma pod szyldem DC Studios. Nowe zdjęcia zza kulis produkcji sugerują pojawienie się w niej największego przeciwnika Batmana.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  dynamic duo 
Joker
Dynamic Duo fot. DC
Reklama

Dynamic Duo to nowy projekt animowany spod szyldu DC Studios, który opowie o przygodach dwóch Robinów - Dicka Graysona i Jasona Todda. Na razie nie wiadomo, czy produkcja jest kanoniczna dla DCU Jamesa Gunna. Wiadomo za to, że zostanie w nim wykorzystana wyjątkowa technika animacji - połączenie kukiełek, efektów specjalnych i fragmentów live action. Swaybox Studios produkujące nową animację podzieliło się zakulisowymi zdjęciami, które sugerują, że w historii może pojawić się największy przeciwnik Batmana.

Superman - hit finansowy czy porażka? Wedle nowych raportów - i jedno i drugie

Na wielu zdjęciach dominuje fioletowo-zielony kolor, który kojarzony jest właśnie z Jokerem, który często w komiksach ubierał się w stroje w tych kolorach. Widzimy m.in. samochód w takich barwach, a także sporych rozmiarów budynek. Na razie nie poznaliśmy żadnych szczegółów fabularnych na temat nowego projektu. Niewykluczone jednak, że Książę Zbrodni się w nim pojawi - to ważna postać dla mitologii Jasona Todda, który po śmierci z rąk klauna stał się mścicielem znanym jako Red Hood.

Nie ma też potwierdzenia, że zdjęcia na pewno dotyczą filmu Dynamic Duo, ale wszystko by na to wskazywało. Jak Wam się podobają te projekty?

Najgorsze czyny Jokera [RANKING]

arrow-left fot. materiały prasowe arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  dynamic duo 
Joker
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Donald Trump
-

Dyrektor generalny BBC podaje się do dymisji. Donald Trump triumfuje

2 megalopolis
-

Francis Ford Coppola wyprzedaje majątek, aby pokryć straty Megalopolis. Pod młotek poszła wyspa

3 Superman - Man of Tomorrow
-

Superman - hit finansowy czy porażka? Wedle nowych raportów - i jedno i drugie

4 Jedyna - Pluribus
-

Nowy serial science fiction, o którym mówi cały internet. Jego tytuł ma ukryty sens

5 4. Jedenastka/Jane Hopper
-

Millie Bobby Brown niczym Tom Cruise w finale Stranger Things. Jedenastkę czeka dużo akcji

6 Clair Obscur: Expedition 33
-

Ogłoszono nominacje do Grammy 2026 za najlepszy soundtrack w grach. Internauci zaskoczeni brakiem jednego tytułu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e06

Simpsonowie

s19e06

Zaklinacze koni

s19e06

Detektyw Murdoch

s2025e217

Moda na sukces

s55e01

Ulica Sezamkowa

s16e06

Bob’s Burgers

s12e29

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s42e46
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Lumines Arise

11

lis

Gra

Lumines Arise
Między światłem a cieniem

12

lis

Książka

Między światłem a cieniem
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia

12

lis

Książka

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
Her Story

12

lis

Film

Her Story
Summer Time Machine Blues

12

lis

Film

Summer Time Machine Blues
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Taron Egerton
Taron Egerton

ur. 1989, kończy 36 lat

Kiernan Shipka
Kiernan Shipka

ur. 1999, kończy 26 lat

Ellen Pompeo
Ellen Pompeo

ur. 1969, kończy 56 lat

Neil Gaiman
Neil Gaiman

ur. 1960, kończy 65 lat

Walton Goggins
Walton Goggins

ur. 1971, kończy 54 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV