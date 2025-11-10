Joker pojawi się w nowej animacji DC Studios? Zdjęcia zza kulis zdają się to sugerować

fot. DC

Reklama

Dynamic Duo to nowy projekt animowany spod szyldu DC Studios, który opowie o przygodach dwóch Robinów - Dicka Graysona i Jasona Todda. Na razie nie wiadomo, czy produkcja jest kanoniczna dla DCU Jamesa Gunna. Wiadomo za to, że zostanie w nim wykorzystana wyjątkowa technika animacji - połączenie kukiełek, efektów specjalnych i fragmentów live action. Swaybox Studios produkujące nową animację podzieliło się zakulisowymi zdjęciami, które sugerują, że w historii może pojawić się największy przeciwnik Batmana.

Superman - hit finansowy czy porażka? Wedle nowych raportów - i jedno i drugie

Na wielu zdjęciach dominuje fioletowo-zielony kolor, który kojarzony jest właśnie z Jokerem, który często w komiksach ubierał się w stroje w tych kolorach. Widzimy m.in. samochód w takich barwach, a także sporych rozmiarów budynek. Na razie nie poznaliśmy żadnych szczegółów fabularnych na temat nowego projektu. Niewykluczone jednak, że Książę Zbrodni się w nim pojawi - to ważna postać dla mitologii Jasona Todda, który po śmierci z rąk klauna stał się mścicielem znanym jako Red Hood.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez DC Film News (@dcfilmnews) ROZWIŃ ▼

Nie ma też potwierdzenia, że zdjęcia na pewno dotyczą filmu Dynamic Duo, ale wszystko by na to wskazywało. Jak Wam się podobają te projekty?

Najgorsze czyny Jokera [RANKING]