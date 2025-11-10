Joker pojawi się w nowej animacji DC Studios? Zdjęcia zza kulis zdają się to sugerować

Dynamic Duo to nowy projekt animowany spod szyldu DC Studios, który opowie o przygodach dwóch Robinów - Dicka Graysona i Jasona Todda. Na razie nie wiadomo, czy produkcja jest kanoniczna dla DCU Jamesa Gunna. Wiadomo za to, że zostanie w nim wykorzystana wyjątkowa technika animacji - połączenie kukiełek, efektów specjalnych i fragmentów live action. Swaybox Studios produkujące nową animację podzieliło się zakulisowymi zdjęciami, które sugerują, że w historii może pojawić się największy przeciwnik Batmana.
Na wielu zdjęciach dominuje fioletowo-zielony kolor, który kojarzony jest właśnie z Jokerem, który często w komiksach ubierał się w stroje w tych kolorach. Widzimy m.in. samochód w takich barwach, a także sporych rozmiarów budynek. Na razie nie poznaliśmy żadnych szczegółów fabularnych na temat nowego projektu. Niewykluczone jednak, że Książę Zbrodni się w nim pojawi - to ważna postać dla mitologii Jasona Todda, który po śmierci z rąk klauna stał się mścicielem znanym jako Red Hood.
Nie ma też potwierdzenia, że zdjęcia na pewno dotyczą filmu Dynamic Duo, ale wszystko by na to wskazywało. Jak Wam się podobają te projekty?
