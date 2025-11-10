Reklama
Superman - hit finansowy czy porażka? Wedle nowych raportów - i jedno i drugie

Po premierze Supermana wiele osób w Internecie debatowało nad tym, czy nowa produkcja Jamesa Gunna może zostać uznana za hit finansowy. Wedle nowych raportów odpowiedź na to pytanie nie jest wcale taka prosta.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  superman 
Warner Bros. box office
Superman - Man of Tomorrow Warner Bros./Reddit
Mimo bardzo dobrego odbioru Supermana przez krytyków i publiczność, w sieci było jedno pytanie - czy produkcji Jamesa Gunna udało się faktycznie zarobić? Do tej pory otrzymywaliśmy różne, często przeczące sobie doniesienia. Zdaniem jednych Superman był wielkim hitem w kinach i nie bez powodu przyjął miano najlepiej zarabiającego filmu komiksowego 2025 roku. Inne doniesienia twierdziły, że budżet przeznaczony na produkcję i marketing zwrócił się dopiero po trafieniu tego dzieła do serwisów VOD i HBO Max. Gdzie leży prawda?

W planach był animowany prequel o Kobiecie Kot. Dlaczego go skasowano?

Zacznijmy od kwestii budżetu. Variety poinformowało, iż budżet produkcyjny wyniósł 225 mln dolarów. Kolejne 125 mln dolarów przeznaczono na promocję i marketing. Łącznie zatem na Supermana wydano 350 mln dolarów. Zważywszy na to, że do studia trafia zaledwie połowa tego, co film zarobi w kinie, z 616 mln dolarów zarobionych w ramach globalnego box office, "tylko" 308 mln wróciło do kieszeni Warner Bros. To zdaniem Variety oznaczało stratę na poziomie 42 mln dolarów. Zdaniem YouTubera Dana Murrella strata była jeszcze wyższa - na poziomie 77 mln dolarów.

Czy to oznacza, że Superman był ogromną porażką? Niekoniecznie, ponieważ bardzo dużo zarobił z pobytu w serwisach VOD, HBO Max, a także sprzedaży gadżetów, zabawek, koszulek i tak dalej. Ostatecznie szacuje się, że Superman zarobił już teraz 100 mln dolarów czystego zysku, a liczba ta może wzrosnąć do 150 mln dolarów. Jeśli to się uda, to okaże się, że nowy film o Człowieku ze stali zarobił aż ok. 200 mln dolarów ze sprzedaży niebezpośredniej.

To jednocześnie dobra i zła informacja dla Jamesa Gunna. Dobra, ponieważ film ostatecznie zarobił i to całkiem sporo. Zła, ponieważ nie był to wynik jedynie sprzedaży biletów. Gdyby nie późniejsza obecność w VOD i streamingu, to aktorski debiut DCU byłby mierzony w innych kategoriach.

Warto też wspomnieć o problemach Warner Bros. Discovery, które zaliczyło 23% spadek jeśli chodzi o ich własność telewizyjną. WBD przegapiło okazję transmitowania istotnych wydarzeń - np. wyborów w USA czy Igrzysk Olimpijskich w Europie. To tym bardziej skłania WBD do zastanowienia się nad podzieleniem HBO Max na dwa byty - jeden skupiony wyłącznie na produkcji seriali bazujących na istniejących franczyzach i drugi przypominający bardziej tradycyjną telewizję.

Źródło: comicbookmovie.com

Powiązane filmy

7,1

2025
Oglądaj TERAZ Superman Sci-Fi
