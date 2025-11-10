Francis Ford Coppola wyprzedaje majątek, aby pokryć straty Megalopolis. Pod młotek poszła wyspa

fot. materiały prasowe

Film Megalopolis w reżyserii Francisa Forda Coppoli okazał się dużym rozczarowaniem w 2024 roku. Amerykański epicki dramat science fiction w serwisie Rotten Tomatoes ma 45% pozytywnych opinii od krytyków, co oznacza, że posiada status "zgniłego". Widzom też nie spodobała się produkcja, ponieważ tylko 34% oceniło ją pozytywnie. Ponadto Megalopolis okazało się klapą finansową, ponieważ przy budżecie 120-136 mln dolarów zarobił zaledwie 14,4 mln dolarów. Warto dodać, że ten projekt był jego wielkim marzeniem od wielu lat. Nawet wydał na produkcję 120 mln dolarów z własnej kieszeni.

Obecnie 86-letni Francis Ford Coppola wyprzedaje swój majątek, aby pokryć poniesione straty. Słynny reżyser wystawił na aukcję swój "jedyny w swoim rodzaju" złoty zegarek F.P. Journe, wart co najmniej milion dolarów.

Według nowych doniesień, Coppola pozbył się również prywatnej wyspy w Belize, na której często spędzał wakacje. Coral Caye ma powierzchnię 2,5 akra. Teraz sprzedał ją za 1,8 miliona dolarów.

Na początku roku Coppola przyznawał, że nie ma żadnych pieniędzy, bo zainwestował wszystkie pożyczone pieniądze na Megalopolis. Dodał, że może zwróci się to za 15-20 lat. Prawdopodobnie udałoby się uregulować to szybciej, gdyby film trafił do serwisów streamingowych, ale reżyser wzbrania się przed tym pomysłem. Uważa, że należy go obejrzeć na dużym ekranie.

Megalopolis - fabuła

Konieczność reform w mieście Nowy Rzym jest źródłem konfliktu na szczytach władzy. Genialny architekt Cezar Catalina (Adam Driver) pragnie dla miasta utopijnej, idealistycznej przyszłości. Jego przeciwnik, burmistrz Franklin Cicero (Giancarlo Esposito), jest zwolennikiem kapitalistycznego status quo, które hołduje interesom najbogatszych. Rozdarta między nimi Julia Cicero (Nathalie Emmanuel), córka burmistrza, będzie musiała wybrać między swoją fascynacją Cezarem a lojalnością wobec ojca. Konflikt zmusi wszystkich do odpowiedzi na odwieczne pytanie - jak powinna wyglądać przyszłość naszego społeczeństwa i całej cywilizacji. [opis dystrybutora]

W filmie wystąpili Adam Driver, Shia LaBeouf, Aubrey Plaza, Nathalie Emmanuel i Jon Voight.