Biuro - szpiegowskie arcydzieło Michaela Scotta, Threat Level Midnight, jako powieść graficzna

Amerykańska wersja serialu Biuro to bez dwóch zdań jedna z najbardziej kultowych produkcji telewizyjnych XXI wieku; przygody pracowników firmy Dunder Mifflin po dziś dzień mają rzesze sympatyków w przeróżnych zakątkach globu. Ci ostatni dostali teraz nie lada prezent: jeszcze w tym roku w Stanach Zjednoczonych w formie powieści graficznej ukaże się Threat Level Midnight, jedyne w swoim rodzaju arcydzieło szpiegowskie stworzone przez Michaela Scotta i jego podwładnych.

Począwszy od 2. sezonu serialu wiedzieliśmy, że bohater portretowany przez Steve'a Carella pracuje nad scenariuszem filmu szpiegowskiego. Ukończył go ostatecznie po 11 latach, a efekt końcowy zobaczyliśmy w 17. odcinku 7. sezonu, zatytułowanym wymownie Threat Level Midnight. Fabuła tej fikcyjnej produkcji jest iście przewrotna: tajny agent Michael Scarn (w tej roli sam Scott/Carell) po śmierci swojej żony, Catheriny Zety-Scarn, musiał przejść na emeryturę. Prezydent USA poprosił go jednak o powrót wtedy, gdy złowrogi Goldenface (Jim Halpert/John Krasinski) chce dokonać zamachu bombowego w czasie meczu gwiazd NHL.

W tym miejscu na widzów czekają niezliczone zwroty akcji; dość powiedzieć, że Scarn uczy się w międzyczasie gry w hokeja, zabijając przypadkowo innego z zawodników. W 2019 roku stacja NBC opublikowała cały, 25-minutowy film, który możecie zobaczyć poniżej:

Wiemy już, że Threat Level Midnight doczeka się powieści graficznej, która na przełomie lata i jesieni tego roku zadebiutuje na amerykańskim rynku nakładem wydawnictwa Who Comics. Nie ujawniono jeszcze nazwisk autorów; na fanowskiej stronie dundermifflinpaper.com można jednak dokonywać wstępnych zamówień w cenie 20 dolarów (co ciekawe, cena wyjściowa została ustalona na 40 dolarów). Tom ma liczyć ok. 60. stron. Tak prezentuje się jedna z nich:

