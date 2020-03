Biuro - najlepsza para serialu miała się rozwieść. Były też dziwniejsze pomysły

Biuro w swojej amerykańskiej wersji to z całą pewnością jeden z najważniejszych i najlepszych seriali początku XXI wieku. Kilka dni temu na rynku ukazała się książka The Office: The Untold Story of the Greatest Sitcom of the 2000s, której autor, Andy Greene, odsłonił przed swoimi czytelnikami nieznane do tej pory kulisty powstawania produkcji. Informowaliśmy Was już choćby, że ekranowy Michael Scott, Steve Carell, wcale nie chciał odchodzić z obsady - zmusiła go do tego postawa włodarzy stacji NBC w trakcie negocjacji na temat przedłużenia kontraktu.

Teraz ujawniono kolejną rewelację z książki Greene'a. Donosi on, że uwielbiana przez fanów ekranowa para, Jim (John Krasinski) i Pam (Jenna Fischer), mogła rozwieść się w 9. sezonie serialu - mocno naciskali na to scenarzyści produkcji. Co więcej, do rozpadu ich małżeństwa miał przyczynić się m.in. widoczny w niektórych sekwencjach kamerzysta Brian; autorzy historii chcieli w ten sposób pokazać na ekranie trójkąt miłosny.

Rozważano także inne opcje - w jednej z nich Jim i Pam kończyli swój związek, by wrócić do siebie w finałowym odcinku. Z kolei jeden ze scenarzystów nalegał na to, by do obsady dołączyła Queen Latifah, która miała wcielić się w nową szefową Dunder Mifflin. W tej wersji historii jej bohaterka zwolniła wszystkich dotychczasowych pracowników, by później zastąpić ich wyłącznie czarnoskórymi.