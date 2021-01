Black Adam - jak Aldis Hodge może prezentować się jako Hawkman? Fanowska grafika

DC

Black Adam to jeden z zapowiedzianych projektów DC i studia Warner Bros., a w głównej roli wystąpi Dwayne Johnson. Aktor wcześniej zapowiadał, że zdjęcia mają ruszyć w wiosną 2021 roku. Przypomnijmy, że w produkcji na pewno pojawi się grupa superbohaterów Justice Society of America. W obsadzie są jeszcze Noah Centineo oraz Aldis Hodge, który odegra postać Hawkmana.

Właśnie tego ostatniego na fanowskiej grafice przedstawił internetowy artysta, BossLogic. Poniżej możecie zobaczyć efekty pracy jego zespołu. Przypomnijmy, że pandemia koronawirusa opóźniła moment rozpoczęcia prac na planie, ale aktorzy wciąż muszą budować formę do filmu. Hodge jakiś czas temu w rozmowie z Variety powiedział, że to materiały wideo i zdjęcia z treningów wrzucane do sieci przez Dwayne'a The Rocka Johnsona, wcielającego się w tytułową postać w filmie, są dla niego takim paliwem motywacyjnym, aby cały czas starać się na treningach i być lepszym.

Nie znamy oficjalnej daty premiery filmu Black Adam. Możemy spodziewać się jednak, że trafi do kin w 2022 roku.