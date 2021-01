DC i Marvel łączą siły w fanowskim zwiastunie filmu Infinite Crisis

Zrzut ekranu

Historia komiksów zna poszczególne przypadki, kiedy to bohaterowie z uniwersum DC i Marvela łączyli siły. W świecie filmowym nie doszło jeszcze do takich spotkań, ale od dłuższego czasu wiemy, że zarówno MCU, jak i DCEU - będą iść powoli w kierunku multiwersum. Czy to stworzy szansę na ewentualne połączenie sił?

Tego nie wiadomo, ale ekipa z AListProductions stworzyła fanowski zwiastun filmu Infinite Crisis, w którym pokazano niemalże wszystkich bohaterów wcześniejszych i obecnych filmów Marvel Studios oraz DCEU. Nie brakuje więc spotkań różnych wcieleń tych samych postaci, ale też np. Kapitana Ameryki z Supermanem i Iron Mana z Batmanem. Początki multiwersum w MCU mamy dostać już w serialu WandaVision, następnie zaś w filmie Spider-Man 3. W uniwersum DC zapowiedziano film o Flashu, w którym mamy zobaczyć m.in. dwóch Batmanów - Bena Afflecka i Michaela Keatona.

Zobaczcie fanowskie wideo, które udowadnia, że ewentualne powstanie podobnego filmu byłoby prawdziwym koncertem życzeń dla fanów produkcji superbohaterskich.