Black Adam klapą w kinach. Film przyniesie ogromne straty finansowe

fot. materiały prasowe

Prestiżowy portal Variety opublikował szczegółowe wyniki finansowe filmu Black Adam, z których wynika, że jest to jedna z największych komercyjnych klap roku. Nie udało się nawet osiągnąć minimalnych wpływów ze sprzedaży biletów do kin, które pozwoliłyby zwrócić koszty produkcji i promocji.

Black Adam - wyniki finansowe

Na ten moment w box office film wygenerował 387 mln dolarów w skali globalnej i według prognoz ma zakończyć tę drogę na kwocie 400 mln dolarów. Jednakże realizacja widowiska kosztowała 195 mln dolarów, a do tego Warner Bros. wydał kwotę na poziomie 80-100 mln dolarów na globalną promocję.

Musimy pamiętać, że wpływy w box office to nie jest zarobek filmu. Z tej kwoty określony procent idzie do kieszeni producentów. Według analityków rynku film musiał zebrać na całym świecie 600 mln dolarów, by wyjść na zero. Źródła Variety podają więc, że po zakończeniu emisji w kinach Black Adam przyniesie straty w wysokości od 50 mln dolarów do 100 mln dolarów. Tutaj powołują się na ludzie z branży z wewnętrzną wiedzą.

Natomiast ich informatorzy z kręgów Warner Bros. twierdzą, że film ma wyjść na zero, gdy zbierze 400 mln dolarów. Jednak eksperci zwracają uwagę, że przy tych kosztach nie jest to jednak prawdopodobne. Dlatego te osoby dodają, że ostatecznie film wyjdzie na swoje, gdy w grudniu 2022 roku wejdzie do platform PVOD, czyli serwisów, w których trzeba zapłacić określoną kwotę, by wypożyczyć film na 48 godzin do oglądania. Koszty promocji po krótkim pobycie w kinach są tutaj minimalne i szacują, że dzięki temu nadrobią braki wpływów z kin. Jednakże według Variety i ich obliczeń wpływy z PVOD to kwota w granicach 25-35 mln dolarów, która nie pomoże uratować Black Adama przed finansowymi stratami.

Black Adam - premiera w HBO Max odbędzie się 16 grudnia 2022 roku.

