Black Adam - Dwayne Johnson wysnuł wnioski z porażki Zacka Snydera

Dwayne Johnson ma świadomość, że dobre zaprezentowanie nowej postaci to jednorazowa szansa. Jeśli za pierwszym razem nie wyjdzie, potem jest już tylko gorzej o czym przekonał się Zack Snyder po premierze krytykowanego Batman v Superman, a Warner Bros. dotkliwie odczuł wpływ negatywnego odbioru po premierach Legionu samobójców oraz Ligi Sprawiedliwości. Ważne więc dla Johnsona było wyciągnięcie wniosków z porażki Snydera i innych twórców.

Black Adam - Dwayne Johnson o wnioskach

- Masz tylko jedną szansę, by odpowiednio zbudować te postacie. Przyjrzeliśmy się problemom innych filmów ze świata DC, które - słusznie - sprawiły, że wielu fanów było wkurzonych. Jako fan byłem jednym z nich. Dlatego musimy upewnić się, że szanujemy tradycję i mitologię, ale jednocześnie nie wiążemy sobie rąk pod kątem kreatywnym. Może zrobić wszystko, jeśli to widzowie będą dla nas najważniejsi.

Black Adam vs Superman

Wbrew spekulacjom kultu Zacka Snydera, Dwayne Johnson więc nie ma zamiaru pracować nad #restorethesnyderverse. A pamiętamy, że nie jest tym zainteresowany również sam Zack Snyder.

- Pewnego dnia dojdzie do wielkiej bitwy pomiędzy Black Adamem i Supermanem. Nie wiem, kim będzie ten Superman ani kto go zagra. To jest ok, nie muszę tego teraz wiedzieć. Jestem jednak pewny, że do tego dojdzie [śmiech]. Jest to oparte na tym, czego oczekują fani. Od tego wyszliśmy cofając się w tworzeniu postaci.

Szczegóły fabuły Black Adama nie są znane. Premiera w 2022 roku.

