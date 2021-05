Black Adam - aktor wrzuca zdjęcia z planu. Ujawnienie kostiumu heros już niebawem?

materiały promocyjne

Trwają prace na planie superprodukcji Black Adam, która osadzona jest w DCEU, czyli świecie Aquamana i Wonder Woman. W tytułową rolę herosa i antybohatera wciela się Dwayne Johnson, który wydaje się sugerować, że niedługo po raz pierwszy zobaczymy go w kostiumie komiksowej postaci

Dwa nowe opublikowane zdjęcia z planu są okraszone górnolotnymi hasłami w stylu Johnsona, czyli tym, za co fani między innymi go lubią. Na jednym widzimy aktora w płaszczu z kapturem, co oczywiście skrywa jego komiksowy kostium. Na drugim widzimy zbudowaną scenografię w jednej z olbrzymich hal produkcyjnych. Co ciekawe, jest to już kolejny przypadek, gdy Johnson sugeruje ujawnienie kostiumu. W maju 2021 roku opublikował też zdjęcie ze spotkania biznesowego, które miał w trakcie prac na planie, na którym wskazywał, że kawałek stroju jest widoczny.

Zobaczcie sami:

Aktor dodał, że są już w połowie prac zdjęć. W obsadzie są także Pierce Brosnan, Sarah Shahi, Aldis Hodge i Noah Centineo.

Black Adam - premiera w 2022 roku.