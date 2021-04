Black Adam - aktor z serialu Young Rock w obsadzie filmu

fot. materiały prasowe

Australijski aktor Uli Latukefu zagra w komiksowym widowisku Black Adam. Szczegóły jego roli są trzymane w tajemnicy. Gwiazdą projektu jest Dwayne The Rock Johnson. Co ciekawe Latukefu wcielił się w młodego The Rocka w serialu Young Rock.

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że Black Adam ma w produkcji spotkać drużynę superbohaterów znaną jako Justice Society of America, w której składzie znajdują się między innymi Atom Smasher i Cyclone.

W obsadzie oprócz Johnsona i Latukefu znajdują się Noah Centineo jako Atom Smasher, Aldis Hodge jako Hawkman, Quintessa Swindell jako Cyclone, Sarah Shahi jako nienazwana profesor uniwersytetu, Marwan Kenzari w nieujawnionej roli złoczyńcy, James Cusati-Moyer, Bodhi Sabongui, Mohammed Amer oraz Pierce Brosnan jako Doctor Fate. Jaume Collet-Serra reżyseruje na podstawie scenariusza Rory Haines i Sohrab Noshirvani.



Black Adam - premiera filmu w kinach w USA 29 lipca 2022 roku.