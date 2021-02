Black Adam: Dwayne Johnson wciąż pracuje nad formą. Przygotowania do realizacji filmu trwają

materiały promocyjne

Film Black Adam - po ponad dziesięciu latach prób przeniesienia antybohatera na duże ekrany - w końcu staje się rzeczywistością. Jest to kolejny z zapowiedzianych projektów DC i studia Warner Bros., a w głównej roli wystąpi Dwayne Johnson. Aktor wcześniej zapowiadał, że zdjęcia mają ruszyć w wiosną 2021 roku. Przypomnijmy, że w produkcji na pewno pojawi się grupa superbohaterów Justice Society of America. W obsadzie są jeszcze Noah Centineo oraz Aldis Hodge, który odegra postać Hawkmana, a także Quintessa Swindell oraz Sarah Shahi. Reżyseruje Jaume Collet-Serra.

Johnson co jakiś czas podsyła fanom aktualizacje i zdjęcia ze swoich treningów do roli. W ostatnim czasie na Instagramie podzielił się nową fotografią z podpisem zakończonym słowami: dialing in my conditioning for BLACK ADAM!

Black Adam to najbardziej znany z komiksów DC wróg Shazama. Co ciekawe, wcześniej rozważano jego pojawienie się w filmie o wspomnianym bohaterze, jednak ostatecznie zdecydowano o solowej produkcji o tej postaci. Na razie nic nie wiadomo o fabule widowiska.