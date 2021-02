Thor: Love and Thunder - zdjęcia z planu. Thor zaskakuje - są Asgardczycy Galaktyki

fot. materiały prasowe

Prace nad superprodukcją MCU Thor: Love and Thunder ruszyły w Australii. Chris Hemsworth powraca w tytułowej roli, a Taika Waiti, twórca Thor: Ragnarok jest reżyserem i scenarzystą.

Pierwsze zdjęcia z planu pokazują przede wszystkim kluczową przemianę Thora po wydarzeniach z Avengers: Koniec gry, która może być zaskakująca dla widzów oczekujących jednak czegoś innego. Superbohater wrócił do formy i jest większy niż kiedykolwiek. Widzimy to doskonale dzięki kompletnie nowemu kostiumowi, który odsłania umięśnione ręce aktora. Co prawda, Chris Hemsworth musiał zwiększyć masę mięśniową do kolejnej roli Hulka Hogana, ale najwyraźniej Taika Waititi postanowił to wykorzystać w superprodukcji Marvela.

Poza Thorem są też Asgardczycy Galaktyki, czyli Nebula i Star-Lord grani przez Karen Gillan i Chrisa Pratta. Jest również Kraglin. Potwierdzono też udział Dave'a Bautisty (Drax).

To nie oznacza, że zaniedbany Thor z nadwagą w ogóle się nie pojawi. Pamiętajmy, że na planach filmów nie kręci się scen chronologicznie. Na razie potwierdzenie powrotu postaci w tej formie nie otrzymaliśmy. Fani odkryli też że nowy kostium Thora może być inspirowany klasyczną wersją superbohatera z komiksów.

Zobacz także:

Thor: Love and Thunder - zdjęcia z planu

https://twitter.com/lovethundernews/status/1356172556559069186

https://twitter.com/lovethundernews/status/1356139459755053056

https://twitter.com/lovethundernews/status/1356141062591565827

https://twitter.com/lovethundernews/status/1356141683583365121

https://twitter.com/lovethundernews/status/1356144643856019457

https://twitter.com/lovethundernews/status/1356176827123982340

Thor: Love and Thunder - premiera w 2022 roku.