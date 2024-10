Co dalej ze Śmierć nadejdzie dziś 3? Reżyser dzieli się nowym, ważnym szczegółem fabularnym

fot. Universal Pictures

Reklama

Śmierć nadejdzie dziś i jego kontynuacja to udane produkcje, które zaskakiwały ciekawym pomysłem i sposobem straszenia oraz opowiadania historii. Christopher Landon był odpowiedzialny za oba z nich. Druga część w kinach debiutowała w 2019 roku. Od tamtego czasu pojawiały się pogłoski o planowanej kontynuacji, ale ta jeszcze nie dostała zielonego światła. Reżyser podczas NYCC potwierdził, że scenariusza jeszcze nie ma, ale zaczął pracę nad kontynuacją.

Co wiadomo o Śmierć nadejdzie dziś 3?

Christopher Landon powiedział:

Mogę powiedzieć, że napisałem treatment. Nie pisałem jeszcze scenariusza, ponieważ nigdy go nie piszę, gdy coś jeszcze nie jest pewne. Powiem wam coś fajnego: to większy film od poprzednich i w przeciwieństwie do nich nie dzieje się w trakcie tego samego dnia. To największy spoiler jaki ode mnie usłyszycie.

Śmierć nadejdzie dziś – o czym jest?

Film opowiada o Tree Gelbman, zgryźliwej studentce z popularnego siostrzeństwa jednego z uniwersytetów, która zostaje zamordowana w noc swoich urodzin. Nagle budzi się w swoim łóżku, od nowa przeżywając ten sam koszmar. Musi wyrwać się z pętli czasowej, dowiadując się, kto chce ją zabić.

Pierwsza część zarobiła w kinach na całym świecie 125 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 4,8 mln dolarów. Druga poradziła sobie znacznie gorzej i zdołała zebrać 64 mln dolarów, przy niemal dwukrotnie większym budżecie, który wyniósł 9 mln dolarów.

Najstraszniejsze horrory wszech czasów [ranking uwzgledniający aspekt naukowy]

30. Obcy - 8. pasażer "Nostromo" (1979); średnia wartość rytmu bicia serca - 69 (najwyższa - 78)