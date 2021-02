WandaVision - 4. odcinek przynosi wiele odpowiedzi. Easter eggi, odwołania, spekulacje

W MCU doszło do 3 słynnych pstryknięć; były to kolejno: Decymacja (Thanos wymazuje połowę życia w uniwersum), Blip/Blipnięcie (Hulk odwraca skutki pstryknięcia Szalonego Tytana) i to, którym Iron Man doprowadził do ostatecznego pokonania armii złoczyńcy. Początkowa sekwencja 4. odcinka „WandaVision” nawiązuje właśnie do Blipu, pokazując postacie powracające do życia po 5 latach od ich zniknięcia dokładnie w tym samym miejscu, w którym zostały wymazane. Wynika z niej, że Monica Rambeau była jedną z ofiar działania Thanosa; z kolei jej matka, Maria, zmarła w międzyczasie na raka.