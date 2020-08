Black Adam - Noah Centineo gotowy do roli. Aktor chwali się sylwetką

DC Comics

Noah Centineo (znany m.in. z produkcji Do wszystkich chłopców, których kochałam) dołączył do Dwayne'a Johnsona na początku lipca. Aktorzy wystąpią wspólnie w filmie Black Adam, który ma rozpocząć zdjęcia na początku 2021 roku w Georgii. Centineo pokazał jednak na swoim Instagramie, że już teraz jest gotowy do wcielenia się w Atom Smashera.

Jego postać może w komiksach kontrolować swoją strukturę molekularną; manipuluje swoim rozmiarem, siłą i wytrzymałością. Zobaczcie zdjęcia udostępnione przez aktora:

Więcej informacji o filmie otrzymamy na pewno podczas DC FanDome. Wydarzenie rozpoczyna się 22 sierpnia o godzinie 19:00 i trwa przez 24 godziny non stop. Można będzie je oglądać za darmo w sieci.

Black Adam ma trafić do kin 22 grudnia 2021 roku.