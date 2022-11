Black Adam - premiera w PVOD szybciej niż oczekiwano. Kiedy w USA?

fot. materiały prasowe

Warner Bros. ogłosiło że 22 listopada 2022 roku, czyli 31 dni po premierze kinowej, Black Adam trafi na platformy PVOD. Innymi słowy będzie dostęp cyfrowy do wykupienia na 48 godzin za określoną kwotę. Premiera odbyła się w USA i wielu krajach świata. Z dostępnym informacji film trafi do Polski do iTunes już 5 grudnia.

Black Adam - box office

Sytuacja w box office nie jest najlepsza dla drogiego widowiska. Zebrał on 366,9 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów. Trudno więc będzie temu filmowi nie przynieść strat. Jest to też zarazem najkrótszy okres, w którym film DCU trafia do PVOD po premierze w kinach. Kiepskie wyniki wymusiły na producenta decyzje, bo w PVOD mogą zebrać dobrą sumę, która może pozwolić im uratować sytuację.

Natomiast na 3 stycznia 2023 roku zapowiedziano premierę na Blu-ray w 4K. Prawdopodobnie w Polsce może się ona pojawić w podobnym terminie, ale na ten moment potwierdzenia nie ma.

Oba wydania będą mieć obszerne materiały dodatkowe odkrywające kulisy widowiska. Usuniętych scen na liście nie ma.