To miał być rywal GTA 6. Zamiast tego okazał się jedną z najgorszych gier roku

Mindseye to tytuł, który pojawił się niespodziewanie. Pierwszy zwiastun i materiał z rozgrywki trafiły do sieci w lutym tego roku. Wtedy też ujawniono, że za produkcję odpowiada studio Build A Rocket Boy, na którego czele stoi Leslie Benzies — twórca przez lata związany z Rockstar Games, wcześniej pracujący nad serią Grand Theft Auto. To, w połączeniu z nagraniami przedstawiającymi nową grę — pełnymi strzelanin, wybuchów i pościgów scen akcji — sprawiło, że Mindseye szybko zaczęto porównywać właśnie do GTA.

Niestety, wygląda jednak na to, że Mindseye nie sprostało oczekiwaniom. Choć recenzje krytyków nie pojawiły się jeszcze w sieci, wiele mówią pierwsze opinie użytkowników na Steamie. Dzieło studia Build A Rocket Boy ma obecnie około 750 recenzji, z czego jedynie 42% to oceny pozytywne. Krytykowane są liczne błędy, fatalna optymalizacja, praktycznie nieistniejąca sztuczna inteligencja oraz pozbawione emocji głosy postaci. Od czasu do czasu pojawiają się jednak nieco bardziej optymistyczne komentarze. Zdaniem części graczy fabuła potrafi wciągnąć, a rozgrywka może dostarczyć trochę frajdy — o ile przymknie się oko na liczne niedoróbki.

Dodatkowym problemem zdaje się być długość kampanii. Z opublikowanych w serwisie YouTube nagrań wynika, że grę można ukończyć w zaledwie około 7-8 godzin i to bez specjalnego pośpiechu.

Mindseye dostępne jest na PC i konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.