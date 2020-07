Black Adam - produkcja filmu opóźniona

Źródło: Warner Bros.

Pandemia koronawirusa spowodowała zamknięcie całej branży rozrywkowej na początku tego roku, wpływając nie tylko na filmy, które mają się ukazać w 2020 roku, ale także na projekty, które przygotowywały się do produkcji z premierą na kolejne lata. Dwayne Johnson, gwiazda filmu Black Adam zdradził, że zdjęcia do projektu przeniosą się najprawdopodobniej na 2021 rok, ze względu na to, że aktor wcześniej musi dokończyć prace nad filmem akcji Netflixa Red Notice. Zdjęcia do Black Adam miały rozpocząć się latem tego roku.

Źródło: Universal Pictures

Dla przypomnienia Black Adam to ikoniczny przeciwnik Shazama w komiksach wydawnictwa DC. Jednak póki co nie zobaczymy go w produkcjach o tym bohaterze (w przygotowaniu znajduje się druga część jego przygód), tylko w swoim solowym filmie. Na razie nic nie wiadomo o fabule widowiska. Nie wiadomo czy opóźnienie zdjęć wpłynie na datę premiery filmu, która jest zaplanowana na 22 grudnia 2021 roku.