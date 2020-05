Ball and Chain - Emily Blunt i Dwayne Johnson łączą siły w superbohaterskiej komedii

Emily Blunt i Dwayne Johnson, którzy niedawno pracowali ze sobą na planie widowiska Disneya Wyprawa do dżungli ponownie zagrają razem w filmie. Tym razem to adaptacja czteroczęściowej miniserii komiksowej Ball and Chain autorstwa Scotta Lobdella, Ale Garzy i Richarda Bennetta. Nominowana do Oscara Emily V. Gordon napisze scenariusz do projektu. Podobno najprawdopodobniej produkcja trafi do Netflixa.

Bohaterami komiksowego oryginału są Edgar i Mallory Bulson. Małżeństwo po latach burzliwego związku postanawia się rozstać. Jednak pewnego dnia tajemniczy meteor zasilił ich energią pozaziemską i dał im supermoce. Nowe zdolności mogą spowodować, że ich małżeństwo przetrwa. Projekt jest opisywany jako połączenia Hancocka z Pan i pani Smith.