Black Adam - scena po napisach wyjaśniona. Kulisy i komentarze

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Czy jest scena po napisach filmu Black Adam? Wiemy, że jest jedna scena po napisach; ściślej po pierwszej części napisów końcowych. Zgodnie ze wcześniejszymi wyciekami w niej też pojawia się Henry Cavill w roli Supermana. Jest to zapowiedź tego, co widzowie dostaną w potencjalnym sequelu lub ich wspólnym filmie.

Black Adam - kulisy powrotu Supermana

Scena po napisach została nakręcona i przygotowana w połowie września 2022 roku. Nie wiadomo, jaką scenę chciano pokazać wcześniej, zanim pojawiło się zielone światło dla powrotu Człowieka ze stali. Pomysłodawcą tego powrotu jest sam Dwayne Johnson, który osobiście zmusił studio do tego, by na to poszli.

- Znam Henry'ego od dawna. Jesteśmy kumplami. Moja długoletnia partnerka biznesowa, Dany Garcia bardzo wspierała Henry'ego. Zajmuje się jego karierą od lat. Sytuacja wyglądała tak: kochamy Supermana. Będzie nowe przywództwo w Warner Bros. To jest szansa! My zrobimy wszystko, aby oddać szacunek i cześć mitologii Black Adama i zbudować go jako najpotężniejszą siłę na tej planecie. Jeśli wykonamy dobrze naszą pracę, na końcu filmu pojawi się najpotężniejsza siłą całego uniwersum w osobie Supermana, ale jednocześnie ktoś, kogo chcą fani. To jest cała różnica. To jest ta nowa era, o której mówiłem. Nową erą uniwersum DC jest to, że słuchamy fanów. Nie będziemy w stanie zrobić wszystkiego, czego chcą, ale oni będą wiedzieć, że nie są ignorowani, a byli ignorowani przez tak długi czas

Dodaje, że te potem zaprezentował tę wizję Henry'ego Cavillowi, który bez wahania się zgodził.

- Jeśli chodzi o kwestię Superman, nie ma innej osoby na tej planecie niż Henry, która tak kocha tego bohatera i utożsamia mitologię, etos i wszystko związane z tą postacią. Cieszę się, że wszystko się udało. Jestem szczęśliwy, że fani wręcz szaleją przez tę scenę. Jestem zadowolony, że jest zmiana w uniwersum DC i Superman powrócił.

Superman w Black Adam

W sieci są spekulacje, która sugerują, że Superman ze sceny po napisach może nie być dokładnie tą samą postacią z poprzednich filmów. Dziennikarze i fani domniemują na bazie tej sceny, że może to być jego inna wersją z alternatywnego świata równoległego, bo wiemy, że The Flash wprowadzi multiwersum do DCEU. To według wielu by wyjaśniało, dlaczego Superman pracuje z Amandą Waller, na prośbę której zajął się Black Adamem. Nikt z ekipy otwarcie jednak tej kwestii nie uściślił.

Wcześniej Dwayne Johnson ujawnił, że pracował nad tym sześć lat, by Warner Bros. zgodziło się na występ Supermana w Black Adam. Były szef DC Films Walter Hamada mu odmówił, ale aktor poszedł wyżej i tak udało to zrealizować.

Black Adam - film jest na ekranach kin.