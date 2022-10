Black Adam - powstanie sequel filmu? Producenci mają dobrą wiadomość dla fanów

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. IMDb.com

Film Black Adam na podstawie komiksów DC w końcu trafił do kin. Dla przypomnienia produkcja powstawała 15 lat, ponieważ Dwayne The Rock Johnson po raz pierwszy związał się z rolą w 2007 roku. Mimo że nie ma na razie żadnej oficjalnej informacji na temat kontynuacji widowiska, to producenci projektu mają dobrą wiadomość dla fanów. Hiram Garcia i Beau Flynn w rozmowie z ComicBook.com stwierdzili, że na sequel nie będzie trzeba tak długo czekać i oczekuje się, że szybko powstanie scenariusz i rozpoczną prace nad kolejną częścią.

Ponadto Garcia rzucił nieco światła na plany fabularne odnośnie sequela. Stwierdził, że ich wizją jest pokazanie, że Superman i Black Adam istnieją w tym samym świecie i ich ścieżki mogą się skrzyżować. Jest to nawiązanie do sceny po napisach, w której pojawia się Człowiek ze Stali. Sugeruje się, że powstanie film, w którym dojdzie do ich starcia. Sam Garcia stwierdził w innym wywiadzie, że to frustrujące, że obecność Supermana wyciekła jeszcze przed premierą filmu, jednak rozumie to ze względu na oczekiwania fanów.

Black Adam - box office

Jeśli chodzi o box office to w USA Black Adam zgromadził w piątek 25 mln dolarów. Kwota obejmuje 7,6 mln dolarów z poprzedniego wieczoru z pokazów przedpremierowych. Nie zmienia to faktu, że jest to najlepszy dzień otwarcia filmu, w którym Dwayne Johnson gra główną rolę. Dotychczas najlepszym wynikiem mógł pochwalić się przy premierze widowiska Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw. Film w dzień otwarcia zarobił 23,6 mln dolarów. Natomiast poza USA Black Adam zgromadził 13,8 mln dolarów. Warto zaznaczyć, że w niektórych krajach widowisko zadebiutowało już w środę (Francja, Korea).