Black Adam - wyciekło zdjęcie kostiumu tytułowego antybohatera

Fot. Imdb

Nie widzieliśmy jeszcze Dwayne'a Johnsona w kostiumie Black Adama, ale nowe zdjęcia pokazują, że jest on wiernie przeniesiony z kart komiksów. Jest jednak jedna rzecz, którą wiemy o jego konstrukcji, a która wyróżnia go na tle konkurencji. Normalnie kostiumy superbohaterów mają specjalne wypełniacze, które sprawiają, że herosi wyglądają na bardziej umięśnionych. Dwayne Johnson podszedł ambitnie i kazał zrobić kostium bez wypełniaczy, który będzie opinać ciało. Aby wówczas mieć sylwetkę godną superbohatera, przygotował się fizycznie do roli, jak nigdy do tej pory. Na zdjęciach jest też hełm Hawkmana granego przez Aldisa Hodge'a.

Zobaczcie fotki w tweecie:

https://twitter.com/strek_universe/status/1445947973536526339

Najpewniej oficjalne materiały promujące Black Adama zostaną ujawnione 16 października podczas DC Fandome. Obecność Dwayne'a Johnsona została potwierdzona. Jak aktor zawsze mawia podczas promocji, hierarchia potęgi w DC zmieni się na zawsze

Black Adam - premiera filmu komiksowego zaplanowana jest na 2022 rok tylko w kinach na całym świecie.