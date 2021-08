Black Adam - Dwayne Johnson mógł trafić do konkurenta DC? Kevin Feige miał na niego kilka pomysłów

Fot. Imdb

Black Adam to najnowszy projekt w aktorskim portfolio Dwayne'a Johnsona. Niewiele jednak brakowało, a mógł trafić do zupełnie innego uniwersum superbohaterskiego. W ostatnim wywiadzie dla portalu Collider producent Black Adam Hiram Garcia przyznał, że The Rock i prezes Marvel Studios Kevin Feige są ze sobą w świetnych relacjach i rozmawiali o kilku pomysłach, w których aktor mógłby wziąć udział. W teorii nie było to nic poważnego i nie zdradził, czego konkretnie miałyby dotyczyć. Jednak producent przyznał, że The Rock podziwia to, co Kevin Feige zbudował przez lata.

Fot. Dwayne Johnson

Choć nie poznamy konkretów, jeśli chodzi o to, kogo Dwayne Johnson miałby zagrać w MCU, to Hiram Garcia chętnie podzielił się tym, dlaczego nigdy nie doszło do takiej współpracy.

Ostatecznie od zawsze byliśmy bardzo oddani temu, co chcemy zrobić z Black Adamem. Była to postać, w którą chcieliśmy tchnąć życie i wierzyliśmy, że Dwayne Johnson jest przeznaczony do tej roli. Odkąd zdecydowaliśmy się na to prawie dekadę temu, ciężko było wyobrazić sobie, że miałby zagrać kogokolwiek innego.

Patrząc na to, z jaką pasją aktor wypowiada się o filmie, jego oddanie projektowi jest oczywiste. Być może jednak jest szansa na to, że w przyszłości zobaczymy go także w uniwersum Marvela?