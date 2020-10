Black Adam - znany z Aladyna aktor w roli przeciwnika tytułowego bohatera?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Do Dwayne'a Johnsona w obsadzie filmu Black Adam dołączyli m.in. Sarah Shahi (jako członkini ruchu oporu w państwie Kahndaq) i Aldis Hodge (Hawkman). Szansę na występ w widowisku ma też Marwan Kenzari, którego widzieliśmy m.in. w roli Dżafara w filmie Aladyn. Negocjuje on rolę czarnego charakteru znanego jako Sabbac. Jest to stosunkowo mało znany złoczyńca DC Comics - potężny demon, który swą mocą dorównuje Shazamowi. W komiksach zadebiutował on w latach 40., jednak Kenzari miałby wcielić się w jego nowszą wersję, Ishmaela Gregora, który wytropił oryginalnego gospodarza Sabbaka i przejął jego potęgę. W komiksach Gregor był rosyjskim szefem mafii. Ta wersja demonicznego złoczyńcy jest opisana jako "potomek zamordowanego faraona", który próbuje "okiełznać tajemne magiczne moce korony Sabbaka".

Ta informacja jest póki co jedynie pogłoską. Zdjęcia do filmu miały rozpocząć się tego lata, ale produkcja musiała zostać wstrzymana przez pandemię koronawirusa. Ekipa ma wejść na plan Black Adama na początku 2021 roku.