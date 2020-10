Seriale, które anulowano pomimo zamówienia kolejnego sezonu

materiały prasowe

Anulowanie seriali telewizyjnych to dla miłośników opowieści odcinkowych chleb powszedni, zdarzają się jednak sytuacje - dla fanów znacznie bardziej bolesne - gdy kontynuacja zostanie już oficjalnie potwierdzona i zamówiona, a niedługo później twórcy informują o skasowaniu produkcji, łamiąc pełne nadziei serca. Poniżej znajdziecie listę tytułów, które miały doczekać się kolejnych sezonów, ostatecznie jednak nigdy ich nie zrealizowano (część z nich spotkało to w związku z pandemią koronawirusa).

Trend kasacji w dobie pandemii nie jest niczym dziwnym, bo koszty realizacji kolejnych odsłon rosną: filmowanie zgodnie z nowymi wymogami pracy na planie wiąże się koniecznością zwiększenia wydatków. Zdaniem Alexa Kurtzmana przybliżona wartość dodatkowych wydatków na PPE (personal protective equipment, czyli środki ochrony osobistej) to około 300-500 tysięcy dolarów na odcinek. Nawet na najniższym poziomie przy 22. odcinkach oznaczałoby to zwiększenie budżetu o 6,6 miliona dolarów. A ta liczba, jak podkreśla Kurtzman, nie obejmuje kolejnych opłat związanych z dodatkowym czasem potrzebnym na filmowanie. Jeśli zaś program nie jest własnością wewnętrzną, te koszty stają się uzupełnieniem i tak już wysokiej opłaty licencyjnej. Dodajmy do tego zmiany na stanowiskach kierowniczych czy konsekwencje zmian w harmonogramach (chaos po wstrzymaniu produkcji wiosną).