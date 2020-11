Black Friday dla posiadaczy konsol Xbox. Microsoft zaprasza na zakupy

Microsoft

Chociaż Czarny Piątek wypada w tym roku dopiero 27 listopada, to już teraz pewne sklepy postanowiły przedstawić swoje promocyjne oferty. Wśród nich znalazł się też oficjalny, cyfrowy sklep Microsoftu, w którym obniżono ceny ponad 600 produkcji, dodatków i przepustek sezonowych na konsole marki Xbox.

W promocji przeceniono wiele popularnych serii gier, m.in. Assassin's Creed, Batman, Battlefield, Dishonored, Kingdom Hearts czy Need for Speed. Warto również zaznaczyć, że w zakupione gry na Xbox One bez problemu zagramy także na Xbox Series X/S dzięki wstecznej kompatybilności.

Tak prezentują się wybrane produkcje, które dostępne są w niższej cenie.

Assassin's Creed: Odyssey - 86,99 zł

Batman: Arkham Knight - 51,99 zł

Crash Bandicoot 4: Najwyższy Czas - 188,49 zł

Dark Souls III - 72,49 zł

Dishonored 2 - 52,79 zł

DOOM - 23,99 zł

Fallout 4 - 38,99 zł

Far Cry 5 - 55,99 zł

Halo 5: Guardians - 39,99 zł

Kingdom Come: Deliverance - 62,00 zł

No Man's Sky - 138,74 zł

Prey: Digital Deluxe Edition - 50,99 zł

Resident Evil 7 - 39,49 zł

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition - 62,49 zł

Sunset Overdrive - 19,99 zł

Tekken 7 - 41,79 zł

Wolfenstein II: The New Colossus - 67,99 zł

XCOM 2 - 59,74 zł

Promocyjne ceny dostępne będą do 4 grudnia. Pełną listę promocji można znaleźć na oficjalnej stronie Microsoftu.