The Pitt z kolejnym zwiastunem. Napięta zmiana na ostrym dyżurze

fot. Warrick Page/MAX

Max zaprezentowało zwiastun i główną grafikę do nowego serialu medycznego The Pitt, stworzonego przez R. Scotta Gemmilla. 15-odcinkowy serial zadebiutuje premierą pierwszych dwóch epizodów 9 stycznia, a nowe odcinki będą emitowane co czwartek aż do 10 kwietnia. Nowy zwiastun skupia się na postaci doktora Robbiego, granego przez Noah Wyle'a.

The Pitt - zwiastun

Serial opowiada o codziennym życiu pracowników ostrego dyżuru w szpitalu w Pittsburghu. Muszą oni balansować między kryzysami osobistymi, polityką w miejscu pracy, a emocjonalnym ciężarem, jakim jest leczenie pacjentów w bardzo ciężkim stanie. Krytyczne sytuacje ujawniają ich siłę charakteru i odporność wymaganą w wybranym przez siebie powołaniu. Serial będzie śledził akcję na oddziale ratunkowym w czasie rzeczywistym przez całą jedną zmianę. Zgodnie z hasłem reklamowym: 15 odcinków, 15 godzin, 1 zmiana.

Za reżyserię pierwszych dwóch odcinków odpowiada Amanda Marsalis. W obsadzie znajdują się Noah Wyle, Fiona Dourif, Katherine LaNasa, Gerran Howell i Isa Briones.

materiały prasowe