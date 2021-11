Black Week 2021 na Allegro. Startuje ośmiodniowy festiwal promocji dla oszczędnych

fot. Allegro

Black Friday, czyli Czarny Piątek to termin, którym określa się pierwszy piątek wypadający po Święcie Dziękczynienia. Jest to dzień, który tradycyjnie kojarzony jest z wielkimi wyprzedażami i obniżkami sięgającymi nawet kilkudziesięciu procent. Zwyczaj ten pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, ale od kilku lat obchodzi się go również w Polsce, gdzie cieszy się dużą popularnością. Najlepszym na to dowodem jest promocja Black Week na Allegro. Podczas jej ubiegłorocznej edycji sprzedawcy odnotowali sprzedaż o około 250-300% wyższą niż w trakcie "normalnych" dni. Szczególnie dużo zyskały zwłaszcza te osoby, które w swoich ofertach uwzględnili możliwość darmowej dostawy dla abonentów pakietu Smart!, co pokazuje, że klienci bardzo cenią sobie możliwość skorzystania z bezpłatnej dostawy zamówionych towarów prosto pod ich drzwi.

Polacy kochają zakupy online

Jeszcze większy wgląd w podejście Polaków do czarnopiątkowych promocji dają badania, które Allegro zleciło agencji SW Research. Przeprowadzono je na grupie 1065 Polaków w wieku powyżej 16 lat i dają one wiele odpowiedzi na pytania związane z tym, dlaczego Black Friday jest dla wielu osób tak atrakcyjny. Wynika z nich, że aż 30,1% respondentów podczas wyprzedaży decyduje się wyłącznie na zakupy online (w przeciwieństwie do zaledwie 20% deklarujących zakupy jedynie w sklepach stacjonarnych). Wynika to z kilku czynników: chęci oszczędzenia czasu (59,4%), unikania tłoku, co ma duże znaczenie szczególnie teraz (51%) oraz bogatszej oferty połączonej z niższymi cenami niż przy "tradycyjnej" sprzedaży (około 40%).

Pozytywnie oceniana jest też sama oferta Black Week na Alegro. Niemal 90% badanych osób udzieliło odpowiedzi twierdzącej na pytanie o to, czy udało im się nabyć coś w naprawdę atrakcyjnej cenie, a 9 na 10 stwierdziło, że zdarzyło im się kupić coś spontanicznie wyłącznie z powodu dobrej promocji, a nie kierując się realnymi potrzebami. Podzielono się też rezultatami dotyczącymi kategorii, w których potencjalni klienci spodziewają się największych obniżek. Dominuje przede wszystkim moda (47,6%), AGD i RTV (47,5%), elektronika (46,4%) oraz perfumy (32,3%).

Allegro dba o to, aby zaproponowane na Black Week ceny były atrakcyjne, a obniżki znaczące. Wprowadziliśmy wiele rozwiązań, aby mieć pewność, że ceny są uczciwe. Jednym z nich jest sposób komunikowania ceny pierwotnej ofert, które były już na naszej platformie. Pokazujemy średnią z ostatnich 4 tygodni, a nie ostatnią, sprzed obniżki. To sprawia, że ​​zakupy na Allegro są bardziej przejrzyste - mówi Aleksandra Sroka-Krzyżak, strategy director w Allegro.

Nie da się ukryć, że do popularności Black Week przyczynia się też fakt, że termin ten dzieli zaledwie miesiąc od świąt Bożego Narodzenia. Wiele osób decyduje się więc na wykorzystanie promocji do tego, by zakupić świąteczne prezenty. Aż 48% respondentów przyznało się do tego, że zakupowy festiwal Allegro jest dla nich dobrą okazją do kupienia podarków dla bliskich.

Co kupimy taniej w trakcie Black Week 2021 na Allegro?

Niezależnie od tego, czy planujecie polować na bożonarodzeniowe prezenty, czy też zamierzacie kupić cos sobie, to powinniście być w stanie znaleźć coś w bogatej ofercie Allegro Black Week. Ten 8-dniowy festiwal zakupowy startuje już dziś, 22 listopada i będzie obejmować tysiące produktów w cenach niższych nawet o 70%. Wśród przecen coś dla siebie znajdą też miłośnicy popkultury, gadżetów i nowej technologii. W niższej cenie dostępne będą między innymi:

Wszystkie oferty znajdziecie na stronie Black Week 2021.

Pamiętajcie również o pakiecie Smart!, który umożliwia skorzystanie z darmowej i szybkiej wysyłki. Cena rocznego pakietu dla nowych klientów to aktualnie zaledwie 39 zł, a kwota ta zwróci się Wam już przy trzecim zamówieniu, jeśli zdecydujecie się na skorzystanie z dostawy kurierem. Dodatkowo klienci Allegro Pay mogą skorzystać ze specjalnej oferty, dzięki której uruchamiając lub przedłużając pakiet Smart na 12 miesięcy, trzy kolejne miesiące dostaną za darmo.