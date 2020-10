Blade - Marvel Studios szuka scenarzysty do filmu z udziałem Mahershali Alego

fot. Screen Rant

Od czasu gdy na zeszłorocznym Comic-Conie w San Diego prezes Marvel Studios, Kevin Feige, ogłosił stworzenie reboota filmu Blade - Wieczny łowca, dociera do nas naprawdę mało informacji na temat tego projektu. Wiemy jedynie, że nie będzie on na pewno częścią 4. fazy MCU, jak również to, iż w tytułową rolę wcieli się zdobywca dwóch Oscarów, Mahershala Ali.

Nowy raport opublikowany przez The Hollywood Reporter podaje, że Marvel Studios rozpoczął poszukiwania scenarzystki lub scenarzysty filmu Blade. Ta wiadomość potwierdza między innymi, że mamy do czynienia z filmem, nie serialem szykowanym dla Disney+. To także informuje fanów o bardzo wczesnym etapie realizowania produkcji. Po wybraniu scenarzysty, kolejnym ruchem będzie zapewne wybór reżysera. Zagraniczni dziennikarze spekulują, że to oznacza możliwość zadebiutowania produkcji nawet w 2022 roku. Są to jednak na razie tylko spekulacje.